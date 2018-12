Godín: "Si somos primeros de grupo, mucho mejor"

Publicado 10/12/2018 18:21:32 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El central uruguayo del Atlético de Madrid Diego Godín dejó claro que sólo piensan "en ganar" al Brujas este martes y que no especularán con ser primeros o segundos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y aludió a la "mera casualidad" la plaga de lesiones en la zona defensiva del equipo.

"Pensamos en ganar y no especulamos con la posición, para nosotros es importante ganar cada partido. En este caso, el objetivo era pasar, está conseguido, y ahora el objetivo es intentar ganar este partido y si somos primeros de grupo, mucho mejor, al menos es lo que dicen los papeles, pero en el fútbol no hay nada escrito de que eso te dé un mejor cruce. Sí depende de nosotros ganar este partido", expresó Godín este lunes en rueda de prensa.

El uruguayo, de vuelta al equipo tras lesionarse a principios de noviembre, se siente "bien, recuperado", y aseguró que no será más precavido por las bajas en defensa que azotan al equipo. "Ninguno entramos pensando en eso. En un año siempre hay lesiones y ha sido mera casualidad que se hayan dado muchas juntas en defensa. Lo importante es que el equipo las ha soportado bien y ha competido y ganado partido, y ahora por suerte el míster va recuperando jugadores", afirmó.

El capitán es uno de los puntales sobre los que el Atlético basa ser una de las mejores defensas del mundo, lo que culpa al "trabajo colectivo". "Que nuestro portero sea el menos goleado en muchos años no es una cosa de un hombre, es un trabajo que arranca en los delanteros, los centrocampistas, los defensas y finalmente en un portero extraordinario que es el mejor del mundo", admitió.

"Es un partido de 'Champions' y no me espero que el rival entre relajado, ni mucho menos. Será un Brujas intenso, que está compitiendo bien en esta 'Champions' y que va a ser un rival duro", advirtió del equipo belga, que no se juega nada ya que será tercero pase lo que pase.

Godín recordó que el conjunto de Ivan Leko "hizo un grandísimo partido" en el Wanda Metropolitano donde "compitió de forma espectacular como ha hecho en esta fase". "No fue casualidad que perdiese de milagro el primer partido aquí o que empatase en Dortmund", apuntó.

Finalmente, el uruguayo fue preguntado por su renovación. "Estoy tranquilo y estaba centrado en recuperarme y ahora en ayudar a mis compañeros, ya se verá lo que tenga que ser", zanjó el defensa rojiblanco.