Goles con historia (IV): Alfonso tumba a Yugoslavia y mete a España en cuartos

MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

AUTOR: Alfonso Pérez Muñoz.

FECHA: 21 de junio de 2000.

LUGAR: Jan Breydel (Brujas).

PARTIDO: Yugoslavia - España (3-4, fase de grupos de la Eurocopa).

CONTEXTO: La selección española afrontó la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos después de una brillante fase de clasificación con goleadas para el recuerdo y con un nivel excelente que auguraba, por fin, un éxito. Sin embargo, el equipo dirigido por José Antonio Camacho tropezó en su debut ante Noruega (0-1) y complicó su futuro en la cita. Pese a ganar a Eslovenia en la segunda jornada con tantos de Raúl González y Joseba Etxeberria, el último choque sería decisivo. Enfrente, la Yugoslavia de Mijatovic, Milosevic y Stankovic, entre otros, con el añadido de que los balcánicos tampoco tenían la clasificación conseguida.

EL GOL: España perdía 3-2 en el minuto 90 y otra vez la maldición de no alcanzar o superar los cuartos se cernía sobre el combinado nacional. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó boquiabierto a los 30.000 espectadores que se dieron cita en la ciudad encantada de Brujas. Abelardo puso la primera piedra después de ser derribado en el área entre una multitud de piernas yugoslavas. Mendieta igualó desde los once metros, pero no era suficiente. El triple empate a cuatro puntos dejaba fuera a España. Ahí el fútbol volvió a demostrar que nada es imposible. Pep Guardiola colgó un balón al corazón del área, el gigante Urzaiz la dejó como pudo y Alfonso, con la caña, la empaló al fondo de las mallas. España se entera se abrazó en torno al delantero del Betis y el pase a cuartos ya estaba en el bolsillo.

¿Y DESPUÉS?: Después ocurrió lo de siempre. Lo de siempre hasta 2008, por supuesto. España pasó la fase de grupos como primera y se citó con Francia en cuartos de final. Los de Camacho, que seguían llevando la vitola de favoritos pese a sus dificultades iniciales, plantaron cara a les 'bleus', pero su dulce momento fue suficiente para llevar a la 'Roja' a la eliminación. Zidane abrió el marcador, Mendieta empató de penalti, pero Djorkaeff estableció el definitivo 1-2 antes del descanso. Raúl, para más inri, tiró un penalti a las nubes en la segunda mitad. España se despidió ante la vigente campeona del mundo, sin ser consciente de que no tardaría mucho en llegar el mejor momento de su historia.