El Granada sigue al alza y duerme en puestos de 'playoffs'

Los jugadores del Granada celebrando un gol. - LALIGA

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Granada se ha impuesto este viernes al Real Valladolid (2-1) en el Nuevo Los Cármenes, en la jornada 11 de LaLiga Hypermotion, gracias a los goles de Sergio Rodelas y Jorge Pascual, con los que los nazaríes suman su cuarto triunfo consecutivo y regresan a los puestos de 'playoffs', mientras que el Real Valladolid se queda por segunda jornada consecutiva sin sumar puntos.

El Granada aprovecharía unos buenos primeros minutos para tomar ventaja en el marcador gracias al gol de Sergio Rodelas en el primer cuarto de hora del partido. Y tendría opciones de hacer el segundo con varios remates que hicieron intervenir hasta en cuatro ocasiones a Álvaro Aceves. Un meta pucelano que sostuvo a los suyos para irse con sólo un gol de desventaja al descanso.

El segundo tiempo trajo consigo la reacción del Real Valladolid, que igualaría el marcador antes de la hora de partido. Iván Garriel se sacó una obra de arte de la manga con un disparo desde la frontal que se coló por la escuadra izquierda de la portería granadinista. Un empate que espoleó a los locales, que volverían a hacerse con el peso del partido, algo que aprovecharían.

Y es que diez minutos después de recibir el empate, Gumbau puso un gran balón desde el costado izquierdo para que Jorge Pascual, con un potente testarazo, batiera a Álvaro Aceves. Y aunque en el tramo final del partido, el Valladolid tendría opciones de lograr el empate con dos remates de cabeza de Tommy Fernández, el triunfo no se le escaparía a los nazaríes, que encadenan su cuarto triunfo seguido y regresan a posiciones de 'playoffs'.