Griezmann, Lenglet y Araujo entran en una lista para el Nápoles sin Dembélé

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, facilitó este viernes la lista de 22 convocados para la visita de este sábado del Nápoles en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, con la inclusión de Antoine Griezmann, Clément Lenglet y Ronald Araujo.

Los tres jugadores recibieron el alta médica, según informó el club en su página web, y podrán ser de la partida ante el conjunto de Gennaro Gattuso, mientras que el francés Ousmane Dembélé se quedó fuera, tal y como había anunciado el técnico cántabro en rueda de prensa.

"Hemos estado pensando en convocarle, pero los entrenamientos con el grupo son muy pocos e íbamos a asumir un riesgo bastante grande. Él tampoco está con una gran confianza todavía. Veremos en Portugal si puede participar", apuntó Setién.

El preparador blaugrana no podrá contar tampoco con los sancionados Sergio Busquets y Arturo Vidal, con el también lesionado Samuel Umtiti, y ni con el brasileño Arthur Melo, que no se presentó a la vuelta del trabajo, ni con el delantero danés Martin Braithwaite, que no está inscrito. Monchu, Mingueza, Konrad, Reis y Jandro, del filial, completan esta convocatoria.

La lista completa de convocados es la formada por Marc-André Ter Stegen, Neto e Iñaki Peña como porteros, y Nelson Semedo, Gerard Piqué, Ivan Rakitic, Luis Suárez, Leo Messi, Clément Lenglet, Antoine Griezmann, Jordi Alba, Sergi Roberto, Frenkie De Jong, Junior Firpro, Riqui Puig, Ansu Fati, Ronald Araujo, Monchu, Mingueza, Konrad, Reis y Jandro.