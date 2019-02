Griezmann: "Me gusta el estilo del Atlético, es el que nos hace ganar y no lo cambiaremos por nada"

Publicado 18/02/2019 20:27:29 CET

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha asegurado que le "gusta" el estilo de juego del conjunto rojiblanco porque es el que les hace "ganar", por lo que no lo cambiaría "por nada", y ha afirmado que el hecho de que este año se juegue la final de la Liga de Campeones en el Wanda Metropolitano es "una motivación extra" tanto para los jugadores como para los aficionados.

"Aquí el fútbol era diferente al que yo estaba acostumbrado en la Real Sociedad; más trabajado defensivamente, con más trabajo defensivo a nivel táctico. Tuve que aprender, mirar a mis compañeros y escuchar. En unos meses llegué al once titular, que era lo que buscaba. Es un estilo de juego que me gusta y que intento enseñar a los jugadores nuevos. Es lo que nos hace ganar y no lo cambiaremos por nada", declaró en una entrevista a uefa.com.

Sin embargo, reconoció los esfuerzos iniciales por adaptarse a él. "Al principio es difícil porque no estás acostumbrado, prefieres quedarte arriba y esperar el balón, pero aquí no se puede. Hay que trabajar todos, ayudar a los compañeros defensivamente, recuperar balones y luego darle salida. Al final te acaba gustando, te gusta recuperar balones, tirarte al suelo o ganar los balones divididos. Es lo que te da confianza cuando tienes el balón", enumeró.

Por otra parte, el ariete galo explicó qué le llevó a decidirse por continuar en el Atlético a pesar de la oferta del FC Barcelona. "Me veo como una pieza clave del proyecto en este momento y eso me ayudó a decidirme. Eso, y por supuesto, la confianza del entrenador, del club, de los compañeros... Sé que soy alguien importante y lo voy a dar todo para ayudar a este club a llegar lo más lejos posible", subrayó.

Sobre la ambición del equipo colchonero, recordó que tiene futbolistas que han jugado "finales de la 'Champions League', de la Europa League y del Mundial". "Estamos ganando confianza en partidos importantes y creo que ahí es cuando realmente subimos el nivel. Eso nos ayuda a jugar mejor. Tenemos gente nueva en el equipo, pero creo que la base fundamental se mantiene igual y eso nos ayudará a llegar lejos", afirmó.

Además, analizó el partido de este miércoles, de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante la Juventus. "Queremos llegar lo más lejos posible y lo primero son los octavos. Serán dos partidos muy trabajados tácticamente con jugadores de un nivel muy alto", advirtió.

Por último, Griezmann considera que el hecho de que la final continental se juegue este año en el Estadio Metropolitano es "una motivación extra" para ellos y para afición. "Cada partido en el Metropolitano de 'Champions' tiene un ambiente increíble y eso es lo que necesitamos y queremos los jugadores. Sería una fiesta para todos los atléticos. El camino hasta allí será difícil, pero daremos lo máximo, lo daremos todo y ya veremos", concluyó.