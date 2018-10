Griezmann: "No me he equivocado, pero queda mucho todavía"

Publicado 16/08/2018 0:22:31 CET

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Atlético Antoine Griezmann se mostró feliz por comenzar la temporada con la Supercopa de Europa, un título que le reafirmó en su decisión este verano de quedarse en el cuadro rojiblanco, aunque apuntó que les "queda mucho", con objetivos altos como buscar la final de la Champions en el Wanda Metropolitano.

"Creía en este proyecto. Tengo confianza en este club, en el Cholo, y hoy he visto que no me he equivocado. Ahora nos queda mucho todavía y tenemos que seguir trabajando como estamos haciendo", indicó en declaraciones a Movistar Plus, tras la final que se apuntó el Atleti sobre el Real Madrid (2-4).

El francés no tuvo mucho protagonismo, "un poco ahogado" en su "segundo partido", pero celebró el trabajo de sus compañeros, para lograr la tercera Supercopa atlética en una final celebrada en Tallin que necesitó de la prórroga.

"Será el quinto partido y el primero oficial, hicimos mucho trabajo, mucho esfuerzo. Los que entraron marcaron la diferencia y hay que seguir así, porque somos un gran grupo y hay que demostrarlo cada partido", finalizó.