Griezmann: "Quiero poner el récord de goles lo más alto posible"

El delantero francés y Pantomima Full brindan con Tanqueray 0.0% por su récord como máximo goleador histórico del Atlético



MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El futbolista francés Antoine Griezmann, erigido ya como el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, ha abogado por "poner el récord de goles lo más alto posible", con la ilusión de que algún canterano colchonero "se pique y quiera marcar más" en un futuro cercano.

Los humoristas Rober Bodegas y Alberto Casado, componentes del dúo Pantomima Full, han entrevistado a Griezmann tras haber superado a Luis Aragonés como máximo artillero rojiblanco. Todo ello bajo el patrocinio de Tanqueray 0.0% para 'Un 0-0 con...', la serie de entrevistas en la que jugadores y jugadoras del club desgranan su lado más personal.

Griezmann fue el primero que marcó en el Estadio Metropolitano tras la mudanza desde el Vicente Calderón, gol que confiesa siente como el "más importante". Y ya lleva 174 dianas, tras el anotado frente al Real Madrid durante la primera semifinal de la reciente Supercopa de España. "Estoy muy orgulloso", ha asegurado el 'Principito' sobre su récord.

"Mi idea es ponerlo lo más alto posible para que un futuro '9', un canterano de la Academia, se pique y quiera marcar más goles para superarme", ha confesado el francés. "Ahora mismo contamos con varios en el primer equipo que podrían lograrlo: Riquelme, Samu, Pablo Barrios... Estoy seguro de que lo harán muy bien, pero meter 174 goles no es fácil", añadió.

Una de las imágenes que dio la vuelta al mundo fue la camiseta en homenaje a Aragonés que llevó Griezmann cuando igualó su marca. "La encargué dos meses antes a un diseñador en Francia, pero hubo problemas en el envío y no llegaba. Así que cuando se acercaba la cifra de goles volví a encargarle otra y me aseguré que mi mejor amigo fuera hasta París a por ella y me la trajese a Madrid. ¡Llegó en un día!", ha relatado.

Confeso coleccionista de cromos, ha contado a Pantomima Full que tiene un problema por su hijo Amaro. "Él también los colecciona y claro, me pide que se los traiga firmados. Así que tendré que empezar a pedir firmas a los rivales. ¡Lo siento compañeros!", ha bromeado Griezmann.