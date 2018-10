Guardiola: "Acabaré donde empecé, en la cantera, ojalá en el Barça"

Actualizado 13/09/2018 23:01:06 CET

BARCELONA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha expresado su deseo de terminar su carrera donde la empezó, en la cantera, y ha añadido que "ojalá" pueda ser de nuevo en el FC Barcelona, club en el que se crió en la base, llegó a ser capitán y posteriormente entrenador.

"Yo acabaré otra vez donde empecé, mis últimos pasos serán en la cantera, ojalá sean en el Barça. Para empezar es lo mejor del mundo. No hay focos, no hay prensa y meterse delante de 18 juveniles es lo mismo que con profesionales. El discurso no cambia y vale igual", indicó en el programa 'Universo Valdano' de Movistar Liga de Campeones.

El de Santpedor, ligado ahora a un Manchester City al que ha hecho campeón de la Premier League, marcó la mejor era ganadora del FC Barcelona entre 2008 y 2012 con 14 títulos ganados de 19 posibles. Sin embargo, el técnico 'citizen' no siente como una responsabilidad seguir siendo una referencia o una vara de medir.

"Siempre hay debate cuando doy mi opinión. Moriré en mi carrera de entrenador sin estar en posiciones medias. Mi energía la provoca el miedo a perder. No me genera nada tener que demostrar mi estilo. El miedo a fallar a mi gente o a hacer el ridículo es lo que pone algo en las venas que sale a escasas horas del partido", admitió Guardiola.

Tanto en el Barça, como en el Bayern de Múnich después y ahora en el City, el técnico catalán imprime su sello y da a sus jugadores un estilo de toque, ofensivo, que le caracteriza como entrenador. "Para eso soy entrenador, para eso también merezco ser feliz... Mis equipos van a intentar jugar como yo quiero", manifestó en este sentido.

"Después de haber probado Barcelona todo es mucho más llevadero. La crítica existe en todos los lados, pero la maldad y la crueldad del periodismo español no existen en otros lados. Con el elogio pasa igual. En España van a hacerte daño. Pero reconozco que los mejores años de mi vida los he pasado allí. No voy a convencer a los que les caigo demasiado bien", añadió Guardiola.

Preguntado por su proyecto en el Manchester City, donde dijo estar "muy a gusto", reconoció que han "invertido mucho" para mejorar el equipo. "Hemos movido el vestuario y hemos metido mucha energía. Nos ha dado cierta tranquilidad y muchas de las cosas que pasan este año pasaron gracias al año pasado", apuntó el catalán, que admitió ver "poco fútbol", aunque "siempre" ve repetido el último partido de sus pupilos.

"SIMEONE VINO A VERME ENTRENAR Y NO LE GUSTÓ"

En otras cuestiones durante la extensa entrevista, Guardiola contó una anécdota que vivió con Diego Pablo Simeone antes de que se hiciese cargo del banquillo del Atlético de Madrid. "A veces nos piden muchos entrenadores ver las sesiones y siempre abro las puertas porque a mí me las abrieron en su momento", recordó. "Y siempre digo lo mismo. Si algo que han visto les gusta, esto se verá en la derrota, y en el día a día".

"Simeone vino unos días a vernos. Recuerdo que dijo 'a mí esto no me gusta, no lo siento'. Y de eso se trata. Le pongo a mucha gente este ejemplo de Simeone. No puedes hacer algo que no sientes. He intentado que mis equipos que reflejaran ese estilo, el que recibí en mi pasado. Mis equipos siempre jugarán como yo quiero. Luego el espectador jugará y haremos debates infinitos. En eso no cambia nada", destacó.

En este sentido, Guardiola comentó que su carrera profesional no se puede entender sin la influencia de Johann Cruyff. "Era la fuerza del carisma. Era el poder y la conciencia. Su autoconvicción le llevó a llegar dónde estaba. Muchas de las cosas que decía igual no se las creía, pero te hacía creer de esa manera", relató.

"No tenía método de preparación para los entrenamientos, pero sí para saber cómo jugar. La gente ahora habla de esto, pero jugar con defensa de tres llamó mucho la atención. En la duda no iba al plan B, fortalecía el plan A. Todo era nuevo con él. Su forma de encajar encajó perfectamente. Yo me enamoré de esa idea de juego. Es la mejor definición. No me convenció, me llevó", sentenció Guardiola.

Por último, el de Santpedor reconoció que su deseo en un futuro es "entrenar a una selección". "Voy a entrenar una selección si se me da la oportunidad. Me gustaría. Tengo que probarlo. Siempre he tenido ese punto de curiosidad. El poder estar en otro sitio y verlo está ahí. Si no todo es lo mismo. Probar otras lenguas, salir fuera está muy bien", finalizó el actual entrenador del City, que recordó a varios de sus excompañeros, entre ellos a Michael Laudrup, Luis Figo y Roberto Baggio, "de lo mejor" con los que ha compartido vestuario.