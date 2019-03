Guardiola confía "mucho" en la actuación del City respecto al 'fair play' financiero

Publicado 08/03/2019 17:53:08 CET

MANCHESTER (INGLATERRA), 8 Mar. (Reuters/EP) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, confía en que sus logros en el club inglés no se verán empañados por la investigación de la UEFA sobre supuestas infracciones a las normas del Juego Limpio Financiero y cree que la entidad puede resolver el tema.

La UEFA abrió el jueves una investigación formal sobre supuestas violaciones del 'fair play' financiero, una decisión que el City acogió con satisfacción para dar fin a los rumores que rodean los acuerdos de patrocinios del club.

Al ser consultado sobre si estaba preocupado de que sus logros en el club pudieran verse empañados por las especulaciones, Guardiola afirmó con un rotundo "no, absolutamente no". "El club hizo una declaración, así que no puedo agregar más que eso (...), ojalá pueda terminar lo antes posible", dijo. "Confío mucho en lo que el club ha hecho, porque los conozco y ojalá puedan resolverlo lo antes posible", añadió.

La publicación alemana 'Der Spiegel' informó en noviembre que los propietarios del Manchester City, de Abu Dabi, inflaron acuerdos de patrocinio para cumplir con los requerimientos del Juego Limpio que promulga el máximo organismo continental.