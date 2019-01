Guardiola: "Hicimos absolutamente todo para que Brahim Díaz se quedase"

Publicado 08/01/2019 20:42:39 CET

MANCHESTER (INGLATERRA), 8 Ene. (Reuters/EP) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, no le dio excesiva importancia a la marcha del joven Brahim Díaz al Real Madrid porque no quiere a jugadores que "no quieran estar" y aseguró que han hecho "absolutamente todo" para retener al malagueño.

"Como he dicho en muchas ocasiones, no quiero gente que no quiere estar aquí. Hemos hecho con Brahim todo lo que hemos hecho con Phil (Foden) y con Jadon (Sancho), jugadores importantes y lo hicimos absolutamente todo, pero el único que ha decidido quedarse es Phil", argumentó Guardiola este martes en rueda de prensa en relación a la marcha del malagueño o la del extremo inglés al Dortmund.

Para el de Santpedor, los jóvenes "se ganan la oportunidad de jugar en el campo", pero pidió "mirar en todos los grandes clubes en Europa cuántos hay en los primeros equipos". "Los jóvenes necesitan tiempo. David Silva, por ejemplo, estuvo cedido en otros equipos antes de convertirse en lo que es ahora, antes de que llegase aquí. Algunos tienen paciencia, algunos confían en lo que el club quiere hacer, y algunos no", sentenció.