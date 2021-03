Guardiola: "No tenemos que jugar como contra el United porque el Borussia no tiene nada que perder"

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, pidió a su equipo no descentrarse y ofrecer buen fútbol e ir por la victoria este martes en la visita del Borussia Moenchengladbach alemán, "un equipo que no tiene nada que perder" tras caer 0-2 en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

"Tenemos que jugar como lo hicimos contra el Fulham y el Southampton, no como contra el Manchester United. Tenemos que jugar y ganar el partido, estar centrados en ganar el partido, ese es nuestro objetivo", aseguró Guardiola en rueda de prensa previa al partido.

El de Santpedor advirtió que el conjunto alemán "tiene mucha calidad" y que "como todos los equipos, tienen momentos malos". "Conozco su historia del Gladbach, pero lo único que puedo decir es que vamos a ir a ganar el partido y quiere el equipo juegue para hacer", comentó.

"Vamos a intentar ganar y pasar a cuartos de final, ese es el único objetivo que tengo. El partido empieza con un 2-0 a nuestros favor, pero es un partido nuevo y sé la calidad que tienen, desde Sommer hasta Thuram", añadió.

El técnico catalán catalogó el duelo como "una final" y dejó claro que el Gladbach "no tiene nada que perder". "Estoy seguro de que intentarán remontar. Tengo un respeto increíble por ellos y por Marco Rose. Tienen armas y saben cómo utilizarlas", remarcó.

Además, envió un mensaje claro tras las palabras de su jugador Zinchenko sobre la posibilidad de ganarlo todo este año. "Soy mayor que él, tengo más experiencia y no estoy de acuerdo con él. Él sólo tiene que preocuparse de hacer un buen partido mañana y de pasar. Nunca ha sucedido lo de los cuatro títulos y creo que no va a suceder", confesó.

Finalmente, Guardiola confirmó que Raheem Sterling está en la convocatoria pese a haberse quedado fuera de ella el pasado fin de semana y descartó cualquier tipo de polémica. "No espero que quienes no estén convocados estén contentos, es normal. Raheem, en este caso, ha sido y es muy importante para el equipo, y todos los jugadores respetan mis decisiones. En mi carrera no he encontrado ningún jugador que estuviese contento cuando no juega, pero reaccionaron y se comportaron muy bien", zanjó.