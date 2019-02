Guardiola: "El Real Madrid no es el mejor equipo de la década cuando cuentas ligas"

Publicado 08/02/2019 16:45:49 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha matizado que el Real Madrid es el mejor equipo "en Europa" en la última década, pero no en general, ya que sólo ha ganado dos ligas en ese tiempo mientras otros conjuntos han ganado "seis o siete", y ha deseado que ahora el técnico blanco Santiago Solari lo entienda "mejor" que cuando afirmó que la respuesta del preparador catalán era "una omisión deliberada".

"Seré agradable para los aficionados del Madrid, que están molestos conmigo. Dicen que el mejor equipo de Europa es el Real Madrid porque en los últimos tres años ganaron -la Liga de Campeones-. Creo que el mejor equipo en Europa, de largo, en la última década es el Real Madrid", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Chelsea.

Sin embargo, matizó su respuesta. "Pero el Real Madrid no es el mejor equipo de la década cuando cuentas ligas, copas y demás. Juventus, Barcelona y Bayern Múnich ganaron seis o siete veces y ellos ganaron dos. Estoy seguro de que ahora Solari entenderá mejor mi respuesta anterior. Creo que ahora estarán más contentos conmigo", apuntó.

Sobre el liderato en la Premier, Guardiola mostró su satisfacción, sobre todo porque hace solo unos días podrían haberse quedado "siete puntos por detrás". "El Liverpool jugará antes, mañana. No creo que se sientan presionados, quieren jugar bien y ganar partidos. Creo que estarán ahí hasta el final. Tenemos que ganar nuestros partidos, eso es todo", subrayó.

Por otra parte, el técnico de Santpedor confirmó que ni Benjamin Mendy ni Vincent Kompany estarán disponibles para el duelo de este domingo ante el Chelsea. "No (estarán). Mendy está lesionado y no es fácil, es el menisco; necesita volver a adaptarse. No puedes regresar y entrenar durante dos días y estar en forma. Tienes que tener cuidado", advirtió

Además, alabó el trabajo de Maurizio Sarri al frente del conjunto 'blue'. "La gente cree que los entrenadores llegamos a un buen club y creamos algo inmediatamente. Cuando vi al Chelsea en la Community Shield sentí que ya estaban listos", indicó.

"Han estado excepcionales: final de la Carabao Cup, en Europa League y siguen estando ahí en la Premier League, doce puntos por detrás, y vivos aún en la FA Cup. Les veo y reconozco exactamente lo que quieren hacer", continuó.

También se rindió al último fichaje del equipo, el argentino Gonzalo Higuaín. "Es un gran delantero. Pronfundiza, mantiene la pelota y tiene un gran movimiento cuando entra en el área. Es un tipo que no necesita demasiado para anotar. Tiene una gran experiencia con el Nápoles, la Juve y Argentina. Es un delantero excepcional", describió al 'Pipita'.

Por último, Guardiola lamentó las consecuencias del incendio que ha afectado al centro de entrenamiento del equipo de fútbol del Flamengo, donde han muerto diez personas. "Lo siento mucho. Mi pésame para las familias por los afectados en el incendio del Flamengo. Enviamos nuestro apoyo en estos duros momentos, esperamos que no vuelva a ocurrir", concluyó.