Guti: "Estoy entrenando para ser entrenador del Real Madrid"

Publicado 12/02/2018 22:41:50 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Real Madrid José María Gutiérrez, 'Guti', ha asegurado que se "animaría" a ser entrenador del primer equipo blanco en caso de que no continuase Zinédine Zidane, aunque ha destacado que lo conseguido por el técnico francés es "una locura" y que por ello debe seguir al frente del conjunto madridista.

"¿Si me animaría? Por supuesto, estoy entrenando para eso", señaló en el acto de presentación de William Hill como patrocinador del programa en el que participa, 'El Chiringuito'. "Sí, claro, obvio. ¿De verdad tú te crees que hay en el mundo un entrenador que le diga no al Real Madrid?", añadió.

Además, el preparador del Juvenil A madridista no descartó aceptar, en caso de que se diese la circunstancia, el puesto de segundo entrenador del equipo. "Estará difícil, porque él tiene su cuerpo técnico y yo tengo el mío. ¿Cómo no me voy a animar a ser entrenador del Real Madrid?", explicó.

Por último, el madrileño deseó que Zidane no abandone el banquillo blanco. "Yo espero que no a lo de Zidane, porque hay que ser realistas; lo que ha conseguido Zidane en los últimos años es una locura para el madridismo", concluyó.