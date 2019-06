Hazard: "No era ningún secreto que mi sueño es jugar en el Real Madrid"

Actualizado 08/06/2019 23:26:20 CET

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo jugador del Real Madrid, Eden Hazard, se ha mostrado muy feliz tras la confirmación de su fichaje por el club blanco este viernes y reconoció que "no era ningún secreto" que su sueño era jugar en el 13 veces campeón de Europa desde que marcó "su primer gol" como futbolista cuando era un niño.

"No era ningún secreto que mi sueño es jugar en el Real Madrid desde que marqué mi primer gol", indicó el jugador belga en sus redes sociales, donde agradeció al Chelsea el trato recibido durante sus siete temporadas como jugador 'blue'.

"Quise dar lo mejor de mí para no distraerme ni distraer al equipo durante este difícil período de especulación y atención de los medios de comunicación, especialmente los últimos seis meses (...) "Llegué cuando tenía solo 21 años y me he hecho un hombre, un jugador con vosotros, me habéis ayudado a convertirme en capitán de la selección nacional de Bélgica", escribió Hazard.

"Cuando recuerdo mis momentos especiales con la camiseta del Chelsea hay muchos, somos afortunados de haber ganado muchos más partidos de los que hemos perdido (...) Algún día podré sentarme con una cerveza y hablar o reír con orgullo sobre mi penalti fallado que dio pie a mi cabezazo para ganar la liga contra el Crystal Palace o los goles contra Tottenham, Arsenal o Liverpool", apuntó el internacional belga.

Por último, Hazard mostró su cariño a los seguidores del Chelsea, que "siempre serán especiales" y declaró que estará pendiente la próxima temporada de sus resultados. "Espero que nos encontremos en la Champions y todas para que podamos encontrarnos otra vez", finalizó el talentoso futbolista merengue, que será presentado en su nueva casa el jueves 13.