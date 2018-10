Hernán Darío Gómez renuncia al cargo de seleccionador de Panamá

Publicado 17/07/2018 21:30:09 CET

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador colombiano Hernán Darío Gómez ha anunciado este martes que renuncia al cargo de seleccionador de Panamá después de llevar al combinado centroamericano, por primera vez en su historia, a una fase final de un Mundial, algo que calificó como "un sueño".

"A veces es muy difícil mover los pies de donde se pone el corazón y eso es lo que me pasa a mí con la selección de Panamá, donde he puesto mi corazón, trabajo y empeño por lograr un sueño en el que me metí con todos los panameños un 15 de febrero de 2014, el sueño de que Panamá estuviera en el Mundial de fútbol", señaló a través de una carta publicada por la Federación Panameña.

'Bolillo', que también entrenó a Colombia en Francia 1998 y a Ecuador en Corea y Japón 2002, quiso ser optimista de cara al futuro del combinado panameño. "Panamá ahora es ejemplo de unión y de amor, se ha dado a conocer en el mundo como un pueblo unido, alegre y con esperanzas. Aquí hay selección para rato", añadió.