Horario y dónde ver el Real Madrid – PSG | Partido de ida Octavos de Final Champions League 2018

Actualizado 14/02/2018 10:56:55 CET

MADRID, 14 DE FEBRERO (EDIZIONES)

El Real Madrid recibe esta tarde al París Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League. Los blancos han depositado todas sus esperanzas de poder ganar algún título este año a esta competición, ya que están eliminados de la Copa del Rey y están muy lejos del líder de la Liga, a 17 puntos.

Llega el partido más importante de la temporada para el Real Madrid. No obtener un buen resultado hoy en el Santiago Bernabéu sería muy negativo para los intereses de los de Zidane. Toda la temporada depende de la actuación de los blancos en la Champions League, la única en la que aún tienen posibilidades reales de ganar.

El técnico francés tiene disponibles a todos sus jugadores, así que presumiblemente alineará a su once de gala, once que incluye la bbC. Bajo palos estará Keylor Navas. La línea defensiva la ocuparán, Nacho, Varane, Ramos y Marcelo. Casemiro, Kroos y Modric jugarán en la zona medular, y arriba, la bbC: Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo.

El París Saint-Germain llega a este crucial encuentro con ganas de demostrar que tiene un equipo altamente competitivo y que es un serio candidato a ganar la Champions League. La tripleta atacante Mbappé, Neymar y Cavani es una de las más potentes de Europa. Su entrenador también se la juega en esta eliminatoria ya que, de quedar eliminado, podría peligrar su futuro como entrenador del equipo parisino, un conjunto diseñado para ganar esta competición.

Emery no saldrá al césped del Bernabéu con una alineación extraña en la que haga muchos experimentos. Se espera que el once sea el siguiente: En la portería, Areola. Defensa de cuatro para Dani Aves, Thiago Silva, Marquinhos y Yuri Berchiche. En el centro del campo Lass Diarra, ex del Real Madrid, apunta a la titularidad, que compartirá con Verratti y Rabiot. Arriba, la MCN: Mbappé, Cavani y Neymar.

El balón comenzará a rodar en el césped del Santiago Bernabéu a partir de las 20:45 horas, y podrás seguirse por televisión a través de Bein Sports.