Iago Aspas: "En cada fallo nos han aniquilado"

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Celta de Vigo, Iago Aspas, se mostró dolido tras la derrota sufrida este sábado ante el Real Madrid (1-4), en la segunda jornada de la Liga Santander, y apuntó que "en cada fallo" que han tenido les han "aniquilado" con su contundencia.

"Estamos jodidos porque cada fallo que hemos tenido nos han aniquilado, es una repetición de la temporada pasada. Nos pasó en el Bernabéu y aquí también. Es un equipo que no necesita dominar ni la posesión porque cada vez que llega te aniquila", dijo Aspas en declaraciones a DAZN.

Preguntado sobre los penaltis, el jugador de Moaña dijo que no pudo verlos desde su posición en el terreno de juego. "No me han cuadrado ninguno, me fío de mis compañeros, pero me pilla demasiado lejos aunque el último es un poco claro", aseveró sobre la mano de Militao.

Por último, Aspas afirmó que no se queda con el gol, aunque tenga mérito batir a Courtois. "No me vale de nada marcar un gol porque hemos perdido 1-4 en casa, y con todo el apoyo de la gente que se ha dejado la vida animándonos. Ahora tenemos que ir a Girona a por los tres puntos porque creo que esta gente se lo merece", finalizó.