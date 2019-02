Identificado el cuerpo recuperado como el de Emiliano Sala

Actualizado 08/02/2019 10:27:16 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cuerpo sin vida rescatado hacía 24 horas fue identificado este jueves como el del futbolista argentino Emiliano Sala, tal y como informó la Policía después de analizar el cadáver recuperado el miércoles por la noche de los restos del avión en el fondo del mar del Canal de la Mancha, siniestrado el pasado 21 de enero.

"El cuerpo traído al Puerto de Portland ha sido formalmente identificado como el futbolista Emiliano Sala. Las familias han sido informadas. Nuestros pensamientos están con ellos", informó a través de su cuenta de Twitter la Policía de Dorset.

