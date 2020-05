Iker Casillas recuerda su último partido con el Real Madrid: "Algún día volveré"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El portero español Iker Casillas ha recordado este sábado su último partido como jugador del Real Madrid -del que se cumplen hoy cinco años- y aseguró que "algún día" volverá a la casa blanca, donde creció como jugador desde la categoría benjamín hasta el año 2015, tras 16 temporadas en la primera plantilla.

Este sábado se cumple un lustro de su adiós. Casillas disputó el último partido con la camiseta del Real Madrid un 23 de mayo ante el Getafe, con una goleada por 7-3, en el último partido de Liga. El mostoleño lo recordó con cariño y envió un mensaje a los aficionados a través de Twitter.

The Last Match in Madrid. One day, I will come back! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/mFu8WmpCux