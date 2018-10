Iñaki Bea: "No seré yo el que tenga que juzgar a los árbitros"

Publicado 17/02/2018 19:30:03 CET

El segundo entrenador del Eibar, Iñaki Bea, no quiso juzgar la labor arbitral tras la derrota con el FC Barcelona en Ipurua (0-2) en una conferencia de prensa en la que compareció en lugar del primer técnico, José Luis Mendilibar, que fue expulsado durante el partido por sus protestas al colegiado Hernández Hernández.

"No seré yo el que tenga que juzgar a los árbitros. Yo te puedo hablar de mi equipo. Son humanos se equivocan y aciertan. Venir aquí a una rueda de prensa y que me saquen esto no me apetece. Lo que queda es felicitar a los jugadores por el esfuerzo. Es un auténtico placer trabajar con ellos, felicitar a la afición y al Barcelona", declaró Bea.

"Con respecto a la expulsión de Orellana no he podido ver lo que ha pasado, a parte que no seré yo el que valoré la actuación de un colegiado, ellos tienen su propio comité", insistió. "Yo te puedo valorar la actuación de los jugadores, de los que han jugado y los que no han jugado", manifestó al ser preguntado por la polémica en la doble amarilla a Orellana.

Por su parte, cuestionado por la expulsión de Mendilibar, Bea dijo que "estaba al lado y lo único que ha pedido ha sido que Luis Suárez estaba en fuera de juego y se ha plantado delante del portero". "El hecho de que dejara el balón, sí, pero nunca desde una falta de respeto", explicó antes de referirse a la de Orellana.

"Es una pena, el hecho de quedarte con uno menos siempre te condiciona y contra un gran equipo te condiciona aún más. Pero creo que aún así hemos dado la talla y hemos intentado seguir siendo nosotros mismos", señaló el segund preparador de los armeros.

Bea también admitió que "el esfuerzo ha sido titánico" y que "al ir a la heróica y faltando cinco minutos -con uno menos y jugando contra el Barcelona- está claro que es más fácil que metan ellos" algo que "finalmente ha pasado" para dejar el definitivo 0-2.

"Lamentablemente nos hemos ido con una derrota. Creo que hemos vuelto a plasmar un partido más lo que somos, lo que entrenamos y lo que queremos ser. Al final, más allá del resultado, todo el mundo debe estar contento con el partido que hemos hecho y pienso que durante fases hemos sido superiores al Barcelona", añadió Bea.

Por último, el segundo técnico del Eibar se refierió a Ramis, que fue sutituido al descanso "por precacución". "En una jugada aislada se ha hecho daño en el abductor, pero seguramente evolucione bien", finalizó.