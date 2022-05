Infantino: "AFE hace un increíble trabajo por los futbolistas, es un sindicato ejemplar en el mundo"

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue distinguido este lunes con la Insignia de Platino y Brillantes de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), "un sindicato ejemplar en el mundo" y que realiza "un increíble trabajo por los futbolistas".

"No sé mis antecesores, pero es la primera vez, como presidente de FIFA, que acudo a un acto de un sindicato de futbolistas en todo el mundo, y es todo un honor, un placer y motivo de orgullo para mí. AFE es un sindicato ejemplar en todo el planeta y por ello acepté de corazón la invitación de David", señaló Infantino durante la Asamblea General de la asociación.

El mandatario recalco "el increíble trabajo que hace AFE por los futbolistas, ni más ni menos que con más de 13.000 afiliados y afiliadas" y su labor "a través de sus escuelas". "De hecho, hemos copiado el sistema español con sus comisiones mixtas y el Fondo de Garantía Salarial. Juntos debemos trabajar para defender los derechos de los y las futbolistas. Quiero aprovechar la ocasión para dar la enhorabuena a AFE por el trabajo que hace con el fútbol femenino", añadió en declaraciones facilitadas por el sindicato.

"El futbolista es el actor principal y hay que hacer todo lo posible para que desempeñe su trabajo en la mejor posición y escenario, para que pueda hacer disfrutar al público", remarcó Infantino, orgulloso del trabajo que están realizando con FIFPRO "bajo el mandato de David Aganzo con el fin de proteger la figura del futbolista".

"A otro trabajador de otro ámbito que se retira se le denomina ex, pero un futbolista pasa a ser leyenda. Leyenda porque toca el corazón de la gente, regalando emoción y sonrisas. Unidos somos más fuertes", sentenció el máximo mandatario de la FIFA.

Infantino estuvo presente tanto en el homenaje que realizó el sindicato a Ángel María Villar como en su Asamblea General Ordinaria, a la que asistieron más de 400 afiliados y afiliadas que respaldaron mayoritariamente la gestión de David Aganzo.

AGANZO LAMENTA QUE HAYAN INTENTADO "DAÑAR LA REPUTACIÓN DE AFE"

"Unidos y siendo los dueños de nuestro destino, siendo fieles a nuestros principios e ideas, podremos conseguir todo lo que nos propongamos. La unión debe seguir siendo algo que cuidar a diario porque sin ella seremos vulnerables ante aquellos que quieren dividirnos y perjudicarnos", afirmó Aganzo.

El exfutbolista lamentó que "desde hace tiempo" se hayan producido "diferentes hechos encaminados a dañar la reputación de AFE". "Acciones que tenían como único objetivo menoscabar nuestra independencia, que buscaban deteriorar nuestra imagen", comentó.

"No hace falta decir quiénes estaban detrás de esos hechos y tampoco voy a perder mucho tiempo en este asunto porque ha quedado sobradamente demostrado con documentos aparecidos en los medios de comunicación. Sí puedo decir que no se salieron con la suya, como ha quedado perfectamente acreditado. Nunca lo van a conseguir. Nuestra Independencia no se toca y estamos más unidos que nunca", añadió Aganzo.

Este celebró que "más de 1.000 compañeros y compañeras" se hayan sumado al sindicato "en el último año". "Les agradezco la confianza que han depositado en la asociación. Que esto suceda de manera habitual durante los últimos tiempos habla de la buena salud del sindicato, de su fortaleza y credibilidad", afirmó.

"Para esta Junta Directiva supone todo un reto trabajar a diario para más de 13.000 futbolistas. Un desafío que asumimos con orgullo porque no hay nada más gratificante que ayudar a los y las futbolistas de este país que confían mayoritariamente en nosotros", concluyó.

Según indicó la AFE, todos los puntos del orden del día sometidos a conformidad de los asociados y asociadas fueron aprobados por abrumadora mayoría. Así, la gestión de David Aganzo y su Junta Directiva fue aprobada con un rotundo respaldo del 99,92 por ciento, y también recibieron un mayoritario respaldo, entre otras cosas, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 y el presupuesto para el ejercicio 2022.

Además, David Aganzo anunció la creación de los Premios AFE, que premiará a los mejores futbolistas de cada categoría, tanto masculina como femenina, desde la Primera División a cada grupo de Primera, Segunda y Tercera RFEF, Liga Iberdrola y Liga Reto. La gala de entrega de estos premios se celebrará el próximo mes de octubre y los galardonado/as serán elegidos por sus propios compañeros/as de categoría.

También se anunció la firma de un convenio con BeSoccer, una de las plataformas de futbolistas más importantes del mercado, que implementará y desarrollará una web exclusivamente para AFE, con el fin de que nuestros afiliados y afiliadas puedan acceder a la información de cualquier/a futbolista, así como sus estadísticas, gráficas, infografías, etc.

Finalmente, se rindió un merecido tributo a futbolistas que se han retirado recientemente como Nino, Paula Nicart, Borja Lasso, Anaïr Lomba, Aitor Fernández, Antonio López y Paco Aguza, y un emotivo reconocimiento a Magdalena Delgado, que tras casi 36 años de fiel y sobresaliente servicio en AFE, se ha jubilado hace algunas semanas, y a los jugadores que formaron parte de la Selección AFE Fútbol que el pasado mes de noviembre ganó la Korantina Homes Cup.