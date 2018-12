Infantino: "La única manera de que la final de la Libertadores siguiese adelante era que se jugase en España"

Publicado 01/12/2018 17:13:13 CET

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha apoyado la decisión de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) de que el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se celebre en Madrid, que es "un poquito Sudamérica", y ha afirmado que era "la única manera" de que la competición siguiese adelante.

"La CONMEBOL es la que tiene que tomar decisiones, no la FIFA, aunque estamos para ayudar y asistir en todo lo que podamos. La CONMEBOL analizó la situación y decidió que la única opción para este partido era que siguiera adelante y que se jugase en España, en un continente diferente. La FIFA ha apoyado esta decisión para no crear más tensiones y críticas. Ya ha sido suficiente", declaró en una rueda de prensa ofrecida en Buenos Aires.

El mandatario suizo deseó que el partido en el Santiago Bernabéu sea "una fiesta" y que se baje "un poquito la temperatura" después de que el duelo tuviese que ser suspendido antes del comienzo el sábado pasado por el ataque al autobús de Boca cerca del Monumental y por los incidentes dentro y en los aledaños del estadio. "Yo tenía muchas ganas de venir a Buenos Aires a ver este Superclásico, que cada hincha del mundo quiere ver una vez en su vida", señaló.

"Salí muy triste, pero tras unos días empiezas a pensar en el próximo partido. Espero que hagamos que sea de verdad una fiesta del fútbol sudamericano. Se jugará en Madrid, que es un poquito Sudamérica, quizás. Que sea algo que marque un antes y un después en el fútbol", continuó.

"Estaba aquí el sábado pasado para ver el partido que nunca se llegó a celebrar; fue un momento muy triste para todos. Es un partido, no es una batalla ni una lucha, es sólo un partido. Lo que ocurrió no tiene excusa, y tiene que ser condenado. Pero todos estamos involucrados, tenemos que sacar lecciones de esto y que sea un antes y un después para que no pase nunca más", añadió.

Por ello, Infantino se compromete a trabajar con los organismos que sea necesario para intentar erradicar la violencia en el deporte. "Vamos a ofrecer nuestra ayuda, porque tenemos ejemplos en el mundo donde había problemas más graves que en Argentina. Me acuerdo de un derbi en Zúrich, en Suiza, que se tuvo que parar el partido porque había violencia en el estadio. Pasa en otros lugares", recordó.

El presidente del órgano rector del fútbol mundial incidió en el hecho de que "las instituciones del fútbol solas no pueden resolverlo", por lo que deben trabajar con los Gobiernos y la policía. "En Europa, después de algunas tragedias, se hizo una convención del Consejo de Europa en los años 80 que se renovó hace unos años. Se ganó mucha experiencia, pero todavía, desafortunadamente, hay algunos idiotas que nos arruinan la fiesta a millones de personas. Se tiene de coger y sacarlos. La FIFA está a disposición de la AFA, de la CONMEBOL y del Gobierno", expuso.

"LA CONMEBOL DEBE TOMAR UNA DECISIÓN CON LA RECLAMACIÓN DE RIVER"

Sobre el comunicado de este sábado de River Plate, que se niega a jugar en Madrid, Infantino explicó que es un tema que debe tratar la confederación sudamericana. "La CONMEBOL va a tener que tomar una decisión. Mi convicción personal es que siempre se tiene que jugar. El fútbol no se puede parar, tenemos que ver cómo podemos poner las condiciones para que se juegue", indicó.

Además, no cree que los aficionados argentinos vayan a causar problemas en la capital española. "Tengo la experiencia de haber visto hace unos años a los equipos argentinos en el Mundial de clubes; viajaron muchísimos argentinos hasta Japón o Emiratos Árabes. Este verano, en el Mundial de Rusia vi más sudamericanos, quizás mexicanos, que de otros países del mundo. Creo que es una característica positiva de la pasión que hay", aseveró.

"Estoy convencido de que hay muchísima experiencia para llevarlo entre la CONMEBOL, la Federación Española de Fútbol, el Real Madrid... Hay mucha gente que sabe cómo se organiza un partido y espero que se pase bien y que vaya mucha gente", añadió.

Por último, agradeció al presidente de Argentina, Mauricio Macri, su invitación para participar en la Cumbre del G-20 en Buenos Aires, donde ha podido hablar de su deporte con representantes de diferentes países. "Todos los líderes del G-20 están interesados en el fútbol", apuntó, antes de descartar que los sucesos del pasado fin de semana vayan a ser determinantes a la hora de valorar la candidatura conjunta entre Argentina, Uruguay y Paraguay para el Mundial 2030.

"La decisión del Mundial 2030 se va a tomar en cuatro años. Hay mucho tiempo para trabajar y ver qué se puede hacer. No es el único partido en el mundo que no se puede celebrar, desafortunadamente. Todavía tenemos en el fútbol un problema de violencia que tenemos que erradicar. Tenemos que trabajar juntos en esto. Tenemos que mirar quiénes son los responsables de estos hechos y que se haga algo contra estas personas. No he hablado con Macri en detalle de esto", concluyó.