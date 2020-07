Iniesta y Ramos recuerdan el Mundial: "Ese gol lo metió todo un país"

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, y el autor del tanto de la victoria en el Mundial de Sudáfrica, Andrés Iniesta, han recordado la gesta de 2010, de la que este sábado se cumplen diez años, y han asegurado que aquel gol en la final ante Holanda "lo metió todo un país".

"En el partido no pensaba en los penaltis, pensaba en hacer un gol como fuese para que se acabase el partido. Veía al equipo con mucha fuerza y yo personalmente me encontraba muy bien. Ellos estaban con uno menos y teníamos que aprovechar esa situación", rememoró Iniesta en una entrevista para sefutbol.com.

El defensa madridista Sergio Ramos también recuerda "perfectamente" aquel gol del manchego, desde la "carrera de 30 o 40 metros de Jesús Navas por la banda derecha" hasta el remate final. "Ahí es cuando se para el tiempo. Lo mete Andrés, pero creo que ese gol lo metió todo un país. Ese Mundial estaba para nosotros", subrayó Ramos.

El triunfo en el Soccer City de Johannesburgo cambió "totalmente" la concepción del fútbol español, que se aupó con el trofeo "por el grandísimo talento que tenía ese grupo, descomunal". "Esa selección será recordada para siempre, estaremos entre los más grandes", dijo Iniesta. "Ojalá que volvamos a estar en la cima del fútbol mundial otra vez", añadió.

"Fue algo único, no solo a nivel personal y para la selección, sino para todo un país. Reforzó muchísimo la moral de todos los españoles y a nosotros, volver a ganar después de una Eurocopa nos hizo creer que todo era posible y nos dio muchísima más fuerza", indicó Ramos. "Ser campeón de Europa y del mundo con 24 años era un sueño cumplido, maravilloso. Nos cambió la vida a todos, nos reconocían en cualquier rincón del mundo", continuó.

Por otra parte, el exfutbolista azulgrana recuerda los días previos a la final "con mucha alegría". "Disfrutamos los entrenamientos y los últimos días en Sudáfrica", explicó, antes de rememorar el partido de semifinales contra Alemania, resuelto con un gol de cabeza de Carles Puyol. "Fue el más completo que hicimos como equipo en todas las fases. Era una semifinal contra una selección que venía de hacer un grandísimo campeonato. Salió un partido redondo y conseguimos meternos en la final", manifestó.

Ramos también recuerda aquella semana "con muchísima ilusión". "La vivimos desde el nerviosismo, desde esa incertidumbre de ver qué puede pasar. Teníamos muchas ganas de ser, por primera vez en nuestras vidas, campeones. Era una oportunidad única que había que aprovechar", insistió.

"El de Alemania fue uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo. Veníamos siendo rivales directos estos últimos años, Alemania siempre ha sido una selección muy sólida. Ganarles nuevamente en la Copa del Mundo era muy positivo anímicamente para asumir la final", añadió el andaluz.

Por último, ninguno de los dos piensa todavía en poder repetir la hazaña, esta vez como seleccionadores. "No pienso en ser seleccionador y conseguir un Mundial. Son palabras mayores. Nunca me lo he planteado. Me gustaría que todos volviésemos a sentir cosas como las que sentimos", apuntó Iniesta. "Se me pasa por la cabeza volver a ganarlo en el Mundial de Catar", concluyó Ramos.