Iniesta: "Veo al Barça potente, con una plantilla muy importante"

Publicado 28/08/2018 13:16:09 CET

BARCELONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El excapitán del FC Barcelona Andrés Iniesta ha repasado este martes la actualidad de su antigo equipo y su día a día en el Vissel Kobe y ha afirmado que el Barça de este año será un "equipo potente" y que espera y desea que pueda aspirar a ganar todos los títulos.

"Lo veo potente, con una plantilla muy importante. Se han hecho incorporaciones de gente joven y más experimentada que seguro que le da un poso y un empaque muy importante. Ojalá llegue a final de temporada con opciones de ganarlo todo", afirmó en una entrevista a los medios del Barcelona.

Sobre su adaptación a la cultura nipona, el centrocampista manchego declaró sentirse "muy cómodo" y encantado con la gente y también con sus compañeros del club. "Desde el primer día he estado muy a gusto. He encontrado gente muy predispuesta a ayudar: los compañeros, la gente que trabaja en el club... En cuanto al clima, hace mucho calor y mucha humedad. Y al principio, con pocos entrenamientos, se acusa más", manifestó.

En cuanto al estilo de juego, el de Fuentealbilla declaró que la experiencia está siendo muy satisfactoria. "El tipo de juego no es, quizá, tan pausado como estaba acostumbrado durante tanto tiempo, pero estoy encantado de vivir esta experiencia, que está siendo muy buena" , señaló.

Preguntado sobre el nivel de la J1 League Japonesa, el ex capitán 'culé' afirmó que es una competición muy igualada. "Es una liga y una competición en la que parece que cualquier rival, aunque esté en la zona baja de la clasificación, puede venir a tu casa y ganarte. Y tú ganar a cualquiera. Es un fútbol sin objeciones", declaró.

También señaló como objetivo principal la clasificación de su equipo, El Vissel Kobe, para la Champions asiática. "Es un objetivo que nunca se ha logrado, creo. Y bien, sería importante. Además, he llegado en la segunda parte de la temporada y todo va muy rápido. Pero creo que tenemos opciones de meternos entre los tres primeros", aseguró.

Preguntado sobre sus últimos recuerdos como azulgrana, Iniesta agradeció todas las muestras de cariño hacia su persona. "Hay días que me pongo trozos de aquellos momentos del último partido de liga o de algún acto. Lo que viví fue algo mágico que nunca olvidaré. Tantas muestras de cariño en aquel tiempo fueron increíbles y, a día de hoy, lo sigo recordando", explicó.

"POCOS CONSEJOS LE PUEDO DAR A MESSI COMO CAPITÁN"

Sobre la nueva capitanía de Messi, el centrocampista manchego aseguró que no puede dar muchos consejos a Messi, que ya ha sido capitán en Argentina y al que considera "un líder". "Aunque no llevara el brazalete -antes-, Leo siempre ejerce de capitán. -Los capitanes- tienen un grupo de jugadores que es muy bueno para gestionar un equipo y, aparte, Messi es capitán de la selección argentina. Pocos consejos le puedo dar", señaló.

En lo que respecta al fichaje de Arthur Melo, el nuevo 8 azulgrana, Andrés le deseó mucha suerte en su carrera en el Barça y sobre todo "tener mucha confianza en su juego. "El único consejo es que confíe en su juego porque tiene unas condiciones muy buenas y está en un club idóneo para que su fútbol crezca cada año. Esperamos que tenga mucha suerte y pueda hacer el fútbol que tiene y ayude a hacer el club a ser más grande", afirmó.

Por último, aseguró que le ilusionaría poder volver al Barça algún día y poder transmitir todo lo que ha aprendido. "Haremos la historia por nuestra parte y esperamos que en un futuro pueda estar porque el Barça es mi cas, y me gustaría poder transmitir de alguna manera todo lo que he aprendido y he hecho durante tanto tiempo", concluyó.