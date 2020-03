Iraola: "Firmo ahora mismo la opción de jugar la prórroga"

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CD Mirandés, Andoni Iraola, ha asegurado que firmaría "ahora mismo" que el equipo tuviese la opción de jugar la prórroga en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, a la que está convencido de que no afectará el ambiente de Anduva, y ha recordado que no les va "a quitar nadie" lo vivido hasta ahora en el torneo del 'KO'.

"Cuanto más largo sea el partido, mejor será la señal. Si la Real hace dos goles en seguida, será mala señal. Hemos jugado en esta Copa del Rey muchas prórrogas y ya te firmo ahora mismo que tengamos la opción de jugar una prórroga", declaró en rueda de prensa.

Además, es consciente de que salir con un gol de desventaja tras el 2-1 en el Reale Arena "puede marcar un poco el partido". "La dificultad es más alta que cuando jugamos los otros partidos contra equipos de Primera División. Tampoco nos vamos a volver locos, queremos dar nuestra mejor versión, que nos va a permitir hacer como mucho un partido equilibrado como el de la ida. Dentro de un partido equilibrado pueden pasar muchas cosas, y esperamos que sean a nuestro favor", indicó.

"No tengo ninguna duda: la Real Sociedad va a venir aquí a intentar hacernos los dos goles cuanto antes y solucionar la eliminatoria. Nosotros tenemos que intentar que ellos no lo consigan. No somos tan buenos como para decir que el partido va a ir por un camino, nos tenemos que adaptar a la idea con la que vengan, sabiendo que probablemente tengamos menos el balón, con el que trataremos de hacer daño", señaló.

El preparador guipuzcoano no cree que el choque de vuelta vaya a ser como el de la ida, y recordó que "el fútbol es ir adaptándote constantemente". "Allí no jugamos igual en el minuto 1 que en el 60, ni mañana la idea en el minuto tres va a ser la misma que la del 60. La Real es un equipo que normalmente quiere jugar. Nos tenemos que preparar para todos los escenarios que podamos contemplar y tendremos que buscar soluciones", subrayó.

También resaltó que el cuadro donostiarra les "respeta" y les ha "respetado desde el principio". "En la Real Sociedad hablan del partido más importante en un montón de años", afirmó. "La Real va a dar el cien por cien, pero ser favorito no te da ninguna ventaja; ellos lo asumen, nosotros también, y no creo que el factor psicológico haya sido determinante en la ida ni lo sea en la vuelta. Lo que va a preponderar serán los argumentos futbolísticos", expresó.

"No creo que el tema ambiental les afecte. Son jugadores internacionales, vienen de dar una exhibición en el Bernabéu. Queremos mucho a Anduva, pero ellos están acostumbrados a jugar partidos de mucha más presión que el nuestro. No creo que sea algo clave. Nos preocupa mucho más lo que pase dentro del campo", aseguró sobre el ambiente que presentará Anduva.

"AGRADEZCO A MIS JUGADORES QUE ME HAYAN PUESTO EN ESTA SITUACIÓN"

Por otra parte, el técnico de Usurbil reconoció que la plantilla está emocionada y que "todo el mundo quiere ponerse en la lista" para jugar, intentando "llegar con todas las energías" al duelo. "Tengo que agradecer a mis jugadores que me hayan puesto en esta situación", manifestó.

"Estamos disfrutando de esta experiencia copera; nuestros quebraderos de cabeza están en la liga, pero esto es un extra que el equipo y la gente lo están sabiendo disfrutar a tope. Tendremos una noche más y vamos a intentar disfrutarla", añadió. "Esto empapa de ilusión a todo el mundo", dijo, advirtiendo que "todo este ruido alrededor, cuando pite el árbitro, no estará".

Por todo ello, pase lo que pase, se irán "encantados". "Lo que hemos conseguido, las noches que hemos vivido y la ilusión que hemos generado, no nos lo va a quitar nadie. Las experiencias las hemos disfrutado. Si conseguimos hacer el partido que hicimos en la ida y a pesar de eso perdemos también, le daremos la enhorabuena a la Real y nos iremos encantados", expuso.

Por último, Iraola, que confía en que el césped esté "bien" para el duelo a pesar de la lluvia, aseguró que la juventud de la plantilla puede jugar a su favor. "Esa cierta inconsciencia que te puede dar la juventud, en este escenario creo que es algo más positivo que negativo", advirtió. "Nosotros siempre creemos", finalizó.