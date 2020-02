Iraola: "No entiendo que la Real Sociedad tenga dos días más de descanso para la vuelta"

Actualizado 13/02/2020 23:41:01 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CD Mirandés, Andoni Iraola, ha lamentado que la Real Sociedad tenga "dos días más de descanso" que sus pupilos para la vuelta de su semifinal en la Copa del Rey, cuyo partido de ida ha vivido este jueves un 2-1 favorable a los donostiarras.

"No entiendo que la Real tenga dos días más de descanso que nosotros para el partido de vuelta. Entiendo que hay mucho tiempo y que se puede arreglar", ha comentado Iraola en rueda de prensa, tras su derrota en el Reale Arena.

"Me gustaría haberles dado un resultado mejor, pero por lo menos el partido ha estado bien", ha afirmado, en alusión a sus aficionados. "Hemos perdido, pero estoy encantado con mi equipo. Estoy contento con mis jugadores porque le han echado lo que había que echarle", ha añadido Iraola.

"Preferiría tener algún respiro en algún momento. Pero es lo que hay, nos hemos metido en este jaleo y es lo que hay", ha reiterado sobre el calendario. "Ahora lo que me preocupa es LaLiga, me preocupa mucho LaLiga. Me preocupa el domingo a la mañana, que es ya. Nos viene el Albacete y estamos de piernas justitos, la semana que viene tenemos tres partidos", ha subrayado el entrenador del Mirandés.