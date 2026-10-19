Iraola: "Es un partido especial, Iñigo Pérez es mi amigo"

El entrenador del Liverpool, Andoni Iraola, en rueda de prensa. - Nick Potts/PA Wire/dpa

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Liverpool FC, Andoni Iraola, admitió este lunes que el encuentro de este martes ante el Villarreal CF en la Liga de Campeones "es un partido especial", "un privilegio" y "un poco extraño", porque se enfrenta al equipo entrenado por su "amigo" Iñigo Pérez.

"Para mí, es un partido especial porque Íñigo (Pérez) es mi amigo. Nos conocemos desde los años de la cantera del Athletic Club, jugamos juntos en el primer equipo. En cuanto se retiró, no dudé en ficharlo para que me ayudara como segundo entrenador", dijo sobre su homólogo en el Villarreal en la rueda de prensa previa al duelo de Champions.

Iraola reconoció que "es un privilegio" enfrentarse a Iñigo Pérez "en un partido de Liga de Campeones". "Hemos pasado por muchas cosas juntos. Me conoce muy bien, lo sabe todo de mí. Sigo al Villarreal, conozco a los jugadores. Es un poco extraño, pero en el buen sentido", agregó.

"Hablo mucho con él. Cuando sabes que vais a enfrentaros, empiezas a hablar. Pero dejas de hablar porque, en cierto modo, mantienes la distancia. Últimamente, hablamos menos. Normalmente, nos llamamos de vez en cuando para hablar de LaLiga, de la Premier, de fútbol, de nuestras familias. Pero ahora, a medida que se acerca el partido, la verdad es que no hemos estado en contacto", reveló.

Además, relató lo ocurrido con el navarro cuando no pudo ir con él al cuerpo técnico del Bournemouth inglés cuando salió del Rayo Vallecano, y tuvo un problema con el permiso de trabajo. "Intentamos traerlo a Inglaterra. Estuvo aquí, pero no le concedieron el permiso de trabajo. Intentamos todo lo posible para convencerlos, pero consideraron que no era lo suficientemente bueno para ser entrenador asistente", explicó.

"Me quejé en ese momento, pero a él también le ha ido muy bien. Pudo hacerse cargo del Rayo Vallecano, donde lo hizo muy bien, ahora está entrenando en la Liga de Campeones con el Villarreal y me alegro muchísimo por él", celebró.

Iraola admitió que fue un proceso "muy difícil, porque todo era muy provisional". "Él quería trabajar aquí con nosotros en Bournemouth, pero hasta que no tienes el permiso de trabajo no puedes hacer nada, no puedes matricular a los niños en el colegio, y hubo un momento en el que nos dimos cuenta de que no iba a ser posible", lamentó.

"En cuanto nos dijeron que parecía muy complicado y que se la habían denegado -por suerte para todos, creo, porque era una situación incómoda-, pudo irse a entrenar al Rayo Vallecano. Tuve la oportunidad de elegir a otra persona procedente de España para que fuera mi asistente, pero pensé en Tommy (Elphick) y Shaun (Cooper), que estaban haciendo un gran trabajo, y al final quedé muy contento también con ellos", dijo sobre los que finalmente entraron en su cuerpo técnico.

Además, abordó la situación de su Liverpool, con "mejores resultados fuera de casa que en casa". "También hemos hecho partidos muy buenos: el del Atlético de Madrid, el de los 'Spurs'. Si me preguntas, siempre prefiero jugar en casa, lo prefiero al 100%, pero cada partido es diferente. Ahora, para mí, lo importante es el Villarreal, eso es todo. El partido de mañana va a ser muy exigente; los conozco muy bien. Y tenemos que hacer un partido como el que hicimos aquí contra el Atlético si queremos ganarles", advirtió.

"Estoy pensando en sacar el mejor once inicial que pueda contra el Villarreal. Pero quizá no sea el que vosotros pensáis, porque algunos jugadores no están lo suficientemente frescos. Y probablemente sea mejor que empiece alguien que esté más fresco. Sabemos que tenemos un calendario muy apretado, pero tenemos que ir partido a partido, no se puede planificar demasiado, así que es importante que todos los que salgan de titular mañana se sientan preparados y al 100%, zanjó sobre el posible once.