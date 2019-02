Javi Calleja: "Me gusta más que juguemos el segundo partido en casa"

Publicado 22/02/2019 14:10:23 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, avisó del potencial del Zenit ruso, rival en los octavos de la Liga Europa, "líder de su liga" y que requerirá además "un viaje bastante largo", pero ante el que espera sacar partido su mayor preferencia de jugar el segundo partido en el Estadio de la Cerámica.

"Sabíamos que no iba a ser un rival fácil porque los que quedan son todos complicados. Nos has tocado un líder en su liga, con un viaje bastante largo, así que será una eliminatoria complicada, pero vamos a afrontarla con mucha confianza", admitió Calleja a 'Movistar Liga de Campeones'.

El madrileño recalcó que el Zenit es "un gran equipo" y que tiene "una plantilla muy compensada". "Se han gastado mucho dinero en refuerzos en el mercado de invierno y si tenemos que pasar será por méritos propios. Estamos centrado en lo nuestro, estamos ante los mejores de Europa y cualquiera iba a ser complicado", remarcó.

Además, vio con buenos ojos jugar la vuelta en el Estadio de la Cerámica. "Me gusta más. Se han cumplido las dos cosas que quería: no cruzarme con un equipo español y tener el segundo partido aquí", admitió Calleja, que pidió "no pensar en el pasado" por la eliminación sufrida en dieciseisavos de final por el 'Submarino Amarillo' ante el conjunto de San Petersburgo en 2007-2008.