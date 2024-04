Javier González Calvo no acudirá al proceso electoral en la RFEF por "ilegal y viciado"

El abogado cree que se ha incumplido la obligación de sustituir a los miembros de la Asamblea que ya no tienen esa condición

En cuanto todo sea legal, presentará una candidatura "firme" para un "reto difícil": "Sabemos cómo funciona el sistema, no estaremos quietos"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El abogado extremeño Francisco Javier González Calvo confirmó este jueves que no se va a presentar este jueves su candidatura para las próximas elecciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) porque "adolece de garantías reglamentarias, ilegal y viciado" ya que no se han sustituido a los miembros de la actual asamblea federativa que han dejado ya de serlo, pero que tiene una candidatura "firme, convicción y apoyos" para hacerlo en cuanto se cumpla con la legalidad.

"Nuestra candidatura es firme, pero, lamentablemente, nuestra aspiración de presentarnos a este primer proceso tendrá que esperar. No porque nos falten convicción y apoyos, sino porque el proceso adolece de garantías reglamentarias y no podemos validarlo con nuestra concurrencia", aseguró González Calvo en rueda de prensa en Madrid,

El exconsejero delegado del Córdoba CF dejó claro que se oponer "a la valides de este proceso" y que por ello han presentado "una impugnación" al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), además de solicitar la "adopción de medidas cautelares para la suspensión de este proceso viciado para evitar un mayor atropello".

González Calvo aludió principalmente al "incumplimiento" que se ha llevado a cabo por parte de la Junta Directiva de la RFEF de no sustituir a los cerca de "40 asambleístas" que han perdido "la condición por la que fueron elegidos y que forman parte del censo electoral", recalcando que, en primer lugar, deberían celebrarse "unas elecciones parciales para elegir a estos miembros que se han dado de baja".

El abogado, que estuvo acompañado por Antonio Álvarez, Jesús Medina y Miguel Gómez como miembros de su proyecto, recalcó que "un tercio" de la Asamblea General de la RFEF "se encuentra en esta situación desde 2020" y que el TAD ya expresó en enero de 2018 "sus criterios a esta pérdida de condición de asambleísta". Por ello, no entendería que el tribunal no declare ilegal este proceso porque están "en la misma línea" que aquella ocasión.

González Calvo indicó que en la normativa existe la "obligación de los órganos de gobierno de incoar un procedimiento de baja cada vez que un asambleísta pierde su condición" y que "a continuación celebrar elecciones parciales para elegir a los miembros de baja". "La RFEF ya ha dejado desde 2020 que se produjeran 40 vacantes sin cumplir esta obligación", remarcó.

CRÍTICA A ROCHA

Además, no olvida que los asambleístas vigentes son los que "deben aportar los avales" a los candidatos, que necesitan un mínimo de 21 para poder presentarse, y también los que "voten". "Se dan circunstancias como que en el estamento de Futbolistas Profesionales, que cuenta con 19 miembros, 13 han perdido su condición y su voto y aval son nulos, y 7 de 14 en el de Entrenadores. ¿A quién me podría dirigir yo cómo candidato para hacerles propuestas? Difícil", advirtió.

Para el candidato, Pedro Rocha, que oficializó este miércoles su candidatura con 90 avales, no ha obrado bien. "¿Alguien duda de que después de siete meses dentro no los iba a conseguir? ¿Ha sido con medios y recursos obtenidos a través de la RFEF o las Territoriales? ¿Por qué elige después de tanto una tiempo una fórmula contraria a derecho?", se preguntó.

De todos modos, González Calvo admite que el sistema por el que se rigen las informaciones "es internacional y marcado por el COI" y que por ello "es difícil" poder acceder a una federación deportiva. "El reto es importante, pero la gente que estamos en la base y la conocemos, sabemos que necesita la ayuda de personas que realmente dentro de esos estamentos dé el paso, pero no por circunstancias económicas. Esto no es nuestro capricho, es el de mucha gente que está detrás. Sabemos cómo funciona el sistema, pero no vamos a estarnos quietos", aseveró.

"Nuestra candidatura está comprometida con la integridad y no podrá participar de un proceso viciado a sabiendas del régimen normativo vigente. Trabajaremos en una proposición de hacer una renovación transparente y legal en la RFEF y eso pasa por la anulación del proceso que está actualmente en marcha. Estamos impacientes de concurrir al próximo proceso que se abra de forma legal en el futuro más próximo posible", prosiguió González Calvo, para el que "no falla el sistema sino las personas que lo están dirigiendo".

"CANDIDATURA DE CONSENSO Y RENOVACIÓN"

Sobre su proyecto, "de consenso y renovación", nace del "impulso de una gran cantidad de personas del fútbol y la sociedad civil" que le conocen por su "trayectoria profesional" y en el que quiere implicar a "todos lo estamentos" para que "perciban la posibilidad de participar en la RFEF de una manera efectiva en mejora del fútbol español" y no con un "único incentivo económico o personal".

"Las Territoriales ya tienen 19 votos y no puede ser que el resto de votos sean controlados por ellas mismas. Invertiremos nuestro esfuerzo en convencer a las bases de que el cambio es posible en un sistema clientelar y así jugadores, árbitros y entrenadores podrán hacerse dueños de la RFEF y el resto de personas estar a su servicio", añadió, dejando claro que su proyecto se financia "con recursos propios" y no de los que "pertenecen a todos" los que forman parte de la federación.

El exconsejero delegado del Córdoba, de todos modos, aseguró que "también" se abren a estas Territoriales porque saben que "no todos sus presidentes forman parte de esta rueda", aunque no esconde que es "complicado conseguir su adhesión porque están acostumbrados al 'status quo'", y que igualmente el resto de candidatos que han mostrado su predisposición a presentarse "son bienvenidos". Entre sus posibles apoyos no está el de Alejandro Blanco, presidente del COE, con el que "desde hace bastante tiempo" no tiene "relación ni intercomunicación" y que es "totalmente ajeno a esta candidatura".

Finalmente, el abogado extremeño reconoció que los últimos éxitos deportivos se han visto "ensombrecidos por actuaciones impropias" y que la federación "se merece una gestión limpia porque hay muchas cosas en juego". Además, se refirió a su relación con Luis Rubiales, al que conoció porque en su anterior despacho fue el "abogado fiscal" de cuando el directivo estaba en la AFE y con el que tiene "un trato cordial", similar al que tiene con Pedro González Segura, otro de los detenidos en la 'Operación Brody' y con el que "más" se pegó para "inscribir al Córdoba". Tampoco le consta "ninguna demanda" contra su gestión en el club cordobés que dejó en mayo de 2023.