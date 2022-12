Javier Tebas: "Estoy siempre que quieran Real Madrid y Barça, pero no haremos lo que ellos siempre quieran"

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que, pese a las críticas que recibe del Real Madrid y del FC Barcelona, "siempre" está disponible para escucharles, aunque no harán "lo que ellos siempre quieran", y reiteró que Florentino Pérez "no quiere que los demás clubes crezcan".

"Como presidente de LaLiga estoy siempre que quieran ellos, pero no haremos lo que ellos quieran siempre. En LaLiga hablo con ellos y la diferencia es que defendemos dos modelos de fútbol absolutamente diferentes y el que defienden ellos destruye al otro", advirtió Tebas ante los medios durante su visita a Doha para la inauguración de 'LaLiga TwentyNine's', el nuevo sports bar de LaLiga y el primero que se inaugura fuera de España.

El dirigente recalcó que en la Asamblea que se celebrará este miércoles en Dubai el Real Madrid "va a estar presente por videoconferencia", aunque fue irónico porque lo hará con "el abogado de 'Clifford Chance', que es el mismo despacho que lleva a 'A22', que es la Superliga".

"El presidente del Real Madrid no quiere que los demás clubes crezcan, esa es la realidad", añadió Tebas, que todavía no sabe si acudirá el FC Barcelona. "Los clubes están avisados de esta Asamblea en Dubai desde el 6 de septiembre. Tengo apuntado hasta hace tres días que del Barça venían su tesorero (Ferran Oliver) y su director de Fútbol (Mateu Alemany), pero creo que recibió la llamada de quien todos sabemos y 'a formar'", subrayó el presidente de LaLiga sobre la figura de Florentino Pérez.

Sin salir del FC Barcelona, resaltó que la denominada quinta 'palanca' es la de "ahorrarse dinero". "Ya lo dijo su vicepresidente económico, es que baje la masa salarial, lo saben y es lo que tienen que hacer", explicó.

"Han recurrido todo lo que hemos aplicado y lo han perdido todo. Estamos aplicando las normas que corresponden al Barça y al resto de clubes. El Barça está por encima de presidentes y de juntas, tiene una capacidad de recursos impresionante, con gente muy capaz trabajando y que le orientarán", agregó.

Tebas insistió en que habla "con todos los clubes" de la patronal. "Si alguno tiene alguna queja me llaman. Jan (Laporta) debe saber que siempre he respondido a sus llamadas, pero el Real Madrid debe haber perdido mi teléfono", apuntó con una sonrisa.

Preguntado por la posibilidad, por su viaje a Dubai, de que se juegue un partido del fútbol español en esta ciudad, volvió a contestar con tono irónico. "Habrá que preguntárselo al presidente de la RFEF y que traiga la Supercopa porque a nosotros no nos dejan", sentenció, dejando claro que la presencia de LaLiga en la zona supone que siguen "creciendo", aunque no deben olvidar que "hay que estar físicamente para hacer negocio".

Sobre el Mundial de Catar, lo está viendo "como una montaña rusa" y era optimista sobre las opciones de España, que horas después fue eliminada por Marruecos. "Por supuesto siempre quiero que sea campeona y después Argentina", confesó.

LE GUSTARÍA TENER A MESSI, CRISTIANO Y LUIS ENRIQUE

Y si tuviera que elegir con algún jugador de esta Copa del Mundo que pudiese recalar en LaLiga, fue claro. "Messi. Me gustaría que si quiere dejar el fútbol lo haga en España, y Cristiano Ronaldo que vuelva para despedirse también", manifestó, opinando que Kylian Mbappé "estará en algún momento" y que el '10' argentino "volverá al Barça dependiendo de lo que quiera cobrar".

El dirigente también vería con buenos ojos que Luis Enrique Martínez volviese a LaLiga. "Desde luego, Luis Enrique es un activo muy importante del fútbol español y si decide ir al fútbol de clubes, me gustaría que sea uno de la liga española", remarcó, recordando que el asturiano tiene todavía que "elegir su futuro" en la selección española.

Finalmente, reconoció que no está preocupado por la próxima decisión de la justicia europea y su posible impacto sobre la Superliga. "Es un tema más contra la UEFA por su posición de monopolio. Hay cosas que corregir en el modelo europeo del deporte, sobre todo en la UEFA, pero casi todos los gobiernos quieren que se mantenga el modelo actual. Yo no he sido el máximo defensor de la UEFA y sigo criticando las cosas que no se mejoran, pero en esto les doy la razón en que el modele debe seguir cambiando algunas cosas", sentenció.