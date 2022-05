Javier Tebas: "El Real Madrid ha hecho un esfuerzo de gestión para ser campeón de Europa y de Liga"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, felicitó este martes al Real Madrid por la conquista de su decimocuarta Copa de Europa y alabó su "esfuerzo de gestión" tanto para conseguir el doblete junto a LaLiga Santander como para no pasar problemas económicos durante la pandemia de coronavirus.

"El Real Madrid ha hecho un esfuerzo de gestión para ser campeón de Europa y de Liga, no es sólo un tema de dinero sino de ir creciendo y trabajando en el ámbito de una buena gestión, así que enhorabuena a los madridistas y sus gestores", expresó Tebas este martes durante su participación en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por DAZN, Repsol, Unicaja Banco y Loterías y Apuestas del Estado.

El dirigente aseguró que haciendo "una reflexión de sus títulos de campeón de Europa puede que este, no sólo en el ámbito deportivo, haya sido de los más complicados". "El Real Madrid salía de una pandemia como todos y su gestión ha sido excelente, ha sido el único club de Europa de Champions que no ha tenido pérdidas y que no vaya a tener este año o pocas", admitió.

"Desde hace mucho tiempo, las victorias del Real Madrid son de España y del fútbol español, le sigue representando como club en ciertos aspectos, pero no en los de entender la estructura del fútbol. Yo no estoy de acuerdo con él en cuestiones más personales que de club. Sólo mandé un tuit a todo el madridismo", añadió el mandatario sobre si había felicitado personalmente a Florentino Pérez, con el que mantiene cierta tensión por 'LaLiga Impulso'.

En este sentido, recordó que el presidente madridista "siempre sigue peleando y nunca pierde". "Aunque esté noqueado vende que ha ganado o que sigue ganando. Y si pierde (en el acuerdo con CVC) dirá que han perdido, pero que esto será gracias a ellos", subrayó irónicamente.

Por otro lado, Tebas apostó por Karim Benzema para el Balón de Oro, aunque "a lo mejor ya se lo merecía algún otro año", mientras que dejó claro que le parecía "mal" que alguien arrancase la placa de Thibaut Courtois que está en el Wanda Metropolitano. "No se lo merece ni él ni el Atlético", advirtió.

El presidente de LaLiga no quiso opinar sobre los incidentes sucedidos en la previa y tras el partido de la final de la Champions por no tener "datos suficientes" y desconocer "el dispositivo de seguridad", pero sí reconoció que "cualquier decisión era muy complicada". "No culparía a la UEFA, el problema parece que fue más en los exteriores, pero no me atrevo a decir nada", declaró.

Tebas sí aprovechó para elogiar la buena organización de este tipo de eventos en España, como en la final entre el Liverpool y el Tottenham de 2019 en el Wanda Metropolitano, donde dejó claro que están a "un primer nivel". "En nuestras competiciones, en LaLiga sobre todo, no tenemos incidentes. Se trabaja muchísimo y hay mucha experiencia. Lo de Francia del fin de semana con el Saint-Etienne (invasión de campo para agredir a los jugadores) no se ve aquí y vivimos un fin de semana de ascensos y descensos, aunque fue algo que se vio en su día, no lo olvidemos. Se ha hecho un trabajado durante 9-10 años muy estricto", recalcó.