Javier Tebas: "Trabajamos con los clubs para convencerles de que la sostenibilidad es importante para su actividad

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que su organismo trabaja con sus clubs "para convencerles de que la sostenibilidad es importante para el desarrollo de su actividad" y pidió en primer lugar "creer" firmemente en este concepto porque no se puede pensar "sólo en números y beneficios".

"Hay que creérselo, sobre todo los que estamos al frente. Si lo haces porque lo dice la ley no conseguiremos lo que es necesario", apuntó Tebas este martes la presentación de la 'Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad en el fútbol profesional'.

Este documento ha sido elaborado conjuntamente por la patronal y el Consejo General de Economistas de España (CGE), y tiene como objeto servir de orientación a los clubs y SADs de LaLiga a la hora de comunicar sobre su información no financiera, satisfaciendo así las cada vez más abundantes necesidades de información de todos los grupos de interés.

Para Tebas, el tener "una memoria sostenible correcta" les permitirá ser "realmente más responsables" y es "un aspecto positivo" a tener en cuenta a nivel empresarial. "Cada vez más tus proveedores y financiadores van viendo si existe esta memoria porque no quieren sólo ver lo que ganas sino también lo que estás trabajando para que el mundo sea más sostenible. Estamos trabajando con nuestros clubs para convencerles de que este aspecto importante en el desarrollo de su actividad", subrayó.

El dirigente reiteró que la sostenibilidad es "un aspecto muy importante". "Nuestro trabajo tiene que reflejarse no sólo en el bagaje económico sino también en las actividades para contribuir a ser sostenibles social y medioambientalmente, no podemos pensar sólo en números y beneficios sino si en aquello que estamos haciendo contribuye a un mundo socialmente responsable", añadió Tebas, que cree que contribuyen "muchísimo" desde su organismo a través de "muchas actividades de colaboración con el deporte no profesional y el fútbol no profesional".

Por su parte, David Baixauli, responsable de Proyectos Corporativos RSC LaLiga, recordó que la entidad "ha tenido un antes y después" y que "dos piedras angulares" como la imposición de las normas de control económico y la venta centralizada de los derechos audiovisuales permitieron a su sector "fortalecerse, sanearse y ser un referente".

"Nadie sabía como aplicar y manifestar la sostenibilidad. Hacíamos una cantidad de acciones, y muy buenas, en este ámbito que quedaban eclipsadas, por eso hace tres o cuatro años decidimos sentarnos con lo clubs, que hacían mucho y muy bien, pero de una forma desordenada y sin un concepto propio para identificarles. El propósito de esta guía es darles una herramienta de orientación y a partir de ahí estimularles a que hagan más", añadió.

"ADAPTAR CUESTIONES A PRIORI MUY TÉCNICAS AL ENTORNO DEL FÚTBOL"

Además, Valentín Pich, presidente del CGE, admitió que LaLiga "es un referente para millones de personas y tiene la obligación de abrir camino". "Esto es una apuesta de futuro. Primero hay que ganar dinero, pero las empresas que quieran crecer a largo plazo y ser referentes deben saber qué pueden hacer para un mundo mejor y que su equipo humano se sienta más colaborativo. LaLiga tiene una gran responsabilidad social y está cumpliendo con su obligación", remarcó.

Francisco Gracia, presidente de Economistas Contables (EC-CGE), también reconoció que LaLiga puede ser "sin ninguna duda un espejo para otras empresas" y alabó que quiera hacer sostenible "una actividad que pesa mucho en el PIB del país", mientras que uno de los autores de la guía, Salvador Marín, presidente de EFAA for SMEs y director Cátedra EC-CGE; advirtió que si una empresa "quiere estar entre las mejores, no sólo debe hacer RSC sino informar al resto de lo que está haciendo y qué objetivos está logrando".

Finalmente, Esther Ortiz, miembro del Consejo Directivo de EC-CGE y autora también de documento, afirmó que habían trabajado "mucho" con la patronal para elaborar esta guía. "Pero ha sido muy llevadero, desde LaLiga nos lo han puesto muy fácil", detalló.

"El desafío más importante era que había que adaptar cuestiones a priori muy técnicas al entorno del fútbol, y hacerlo con un lenguaje comprensible y visual, pero sin dejar de lado el rigor, y lo hemos superado con creces", sentenció.