Jémez: "Emenike ni estuvo, ni está ni estará, esa rodilla no está para competir"

Publicado 10/03/2018 17:35:12 CET

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, afirmó que da por perdido al delantero nigeriano Emmanuel Emenike, ya que "ni estuvo, ni está ni estará", y declaró ante el partido de este domingo ante el Villarreal en el Estadio de Gran Canaria (18.30 horas) que deben que centrarse en lo que hace su equipo, "no en lo que haga el resto" y que pueden "cumplir el objetivo" de la permanencia.

"No puedo hablar porque de medicina no sé, porque ni estuvo, ni está ni estará. No va a estar. El otro día hablé con él y esa rodilla no está para competir", indicó en la rueda de prensa previa al choque sobre el delantero, con el que ya no cuenta.

Otra de las cosas en las que quiso hacer hincapié el técnico fue el exceso del celo hacia el resto de equipos. "Nosotros tenemos que mirar lo que nosotros hacemos, y no lo que hacen los demás. Que ayer perdiera el Deportivo nos beneficia, nos quita presión. Tenemos que dejar que mirar tanto al resto y hacer más puntos, para crecer un poco más", afirmó.

"Alguno criticaba que solo hicimos nueve puntos de treinta, un tercio de lo que se juega. Si se coge una calculadora, son 38 puntos, pero parece ser que alguno no sabe coger una calculadora. Vamos a tratar de informar, no de desinformar, y transmitir la realidad, no tan pesimista como algunos la quieren vender", manifestó en sala de prensa.

"Soy el primero que no está contento con lo que el equipo hace, pero firmo seguir haciendo lo que llevamos, porque nos salva. Me siento orgulloso de muchas cosas que cambiamos, pero necesitamos gente que ayude, y quien no vaya a ayudar, que se quite de en medio", indicó.

En el encuentro de este domingo ante el Villarreal, el equipo insular podría salir al campo con dos delanteros, algo por lo que se ha cuestionado a Paco Jémez. "Es una posibilidad que podemos tener, para cambiar el sistema, hemos hecho en otras ocasiones. Empezar con los dos arriba, se me ha pasado por la cabeza pero hasta mañana no sé lo que haremos", manifestó.

"Hasta que encuentre la fórmula y los jugadores que me gusten y me den resultados en ataque, no voy a parar. Hasta que no dé con la combinación ganadora no me voy a detener", finalizó.