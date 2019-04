Jémez: "Tenemos una final, que es la del Levante"

Publicado 28/04/2019 23:42:17 CET

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, dio mucho "mérito" a su equipo por la victoria (1-0) ante el Real Madrid, a pesar de que los blancos no se jugaban nada, ya que estaban obligados a hacerlo para pensar ahora no en cuatro finales, sino en "una final", la del próximo partido contra el Levante.

"Nunca he ganado al Madrid, no sé decir cómo me siento. No solo es una victoria ante uno de los mejores rivales que hay hoy en día en el fútbol, sino por ganar porque había que ganar", dijo en declaraciones a los medios de LaLiga Santander, después de la jornada 35.

El técnico local se mostró "contento" por salvar la bola de partido en Vallecas para seguir aspirando a una salvación que queda a seis puntos con nueve por jugarse. "Muy contento por mi afición, por los chavales, por una recompensa al trabajo y esperemos que nos valga para darnos una opción de salvar la categoría", afirmó.

"Una final tenemos, que es la del Levante. Tenemos que ganar tres, sí, pero vamos a plantear primero el partido del Levante y si ganamos iremos a por el siguiente e intentar hacer la machada de que nos llegue", añadió, con respecto a los tres partidos que quedan.

Jémez dio el valor del triunfo a su equipo aunque reconoció que el Madrid podría haber sido más peligroso de haber tenido algo en juego. "No hay que quitarle mérito a la victoria del Rayo. Es verdad que este Madrid no se juega nada, pero el Madrid siempre es el Madrid. Tiene jugadores de talla mundial y gana partidos aunque no tenga que jugarse nada. No ha sido un partido fácil", finalizó.