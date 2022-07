Jenni Hermoso: "Vengo a trabajar mucho y a dejar a Pachuca en todo lo alto"

La ex del Barça fue presentada este domingo en una gran fiesta con fuegos artificiales en el estadio del club mexicano

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española Jenni Hermoso fue presentada este domingo como nueva futbolista del Pachuca mexicano con un acto multitudinario en el Estadio Miguel Hidalgo 'Huracán', donde la atacante aseguró que trabajará "mucho" para llevar al equipo "a todo lo alto".

"Espero que todo lo que hagamos aquí sea para que la liga mexicana crezca. Vengo a trabajar mucho y a dejar a Pachuca en todo lo alto", señaló Hermoso en declaraciones compartidas por Pachuca en sus redes sociales, ante miles de aficionados en el Hidalgo.

La española, que lucirá el dorsal '10' en su nuevo club, se mostró muy emocionada ante este reto. "No sabría decir con palabras todo lo que estoy sintiendo. Desde que he llegado me habéis hecho sentir como en casa. Soy parte de vuestra familia, espero entrenar mucho para conseguir todos los títulos", se marcó como objetivo.

Sobre la cancha del 'Huracán' se montó un espectacular escenario, con nombre de Hermoso plasmado en letras gigantes. La máxima goleadora del FC Barcelona y la selección española emergió del túnel de vestuarios para recibir el apoyo de todos los aficionados presentes. Estos también pudieron disfrutar en la pantalla del estadio de un video de bienvenida, con palabras de las leyendas culés Hristo Stoichkov y Rafael Márquez, así como del mexicano Hugo Sánchez.

El conjunto mexicano hizo oficial hace un mes el fichaje de la jugadora española con un vídeo en el que sus aficionados trataban de averiguar quién iba a ser el próximo refuerzo y confundían a la española con Leo Messi. Pachuca anunció que se incorpora para el Apertura 2022, desde principios de julio hasta noviembre.

Hermoso, que terminaba contrato con el club blaugrana el pasado 30 de junio, se despidió de la que ha sido su afición durante siete temporadas, las tres últimas de manera consecutiva. Se marchó siendo la máxima goleadora histórica del FC Barcelona, con 174 goles, y tras ganar tres títulos en el último año.