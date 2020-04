Jennifer Hermoso: "Siempre que vea mi gol contra Estados Unidos se me pondrán los pelos de punta"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delantera del FC Barcelona y de la selección española Jennifer Hermosa no esconde que el gol que marcó ante los Estados Unidos en el pasado Mundial de Francia será un momento especial en su carrera que le "pondrá los pelos de punta", mientras que tiene claro que ha trabajado "mucho" para ser ahora reconocida como una de las mejores delanteras de Europa.

"Tengo varios grandes momentos. Está el gol contra L'Estartit que supuso el ascenso a la Superliga con el Atlético, ganar mi primera liga con el Rayo, mi primer partido de Champions y el gol contra los Estados Unidos en el Mundial que es para enmarcarlo y que siempre que vea me pondrá los pelos de punta", señaló Hermoso en una chat con aficionados organizador por la selección femenina.

Sin salir de aquel partido ante las americanas, la madrileña reconoce que la eliminación les dolió "mucho". "Fue un día muy bonito, pero a la vez muy amargo. No se hizo justicia ese día y es una 'espinita' que tendremos guardada mucho tiempo, pero el fútbol da siempre muchas oportunidades", advirtió.

La goleadora admite que jugar la final de la próxima Eurocopa "sería ya un paso importante" para el combinado nacional y que por eso "el rival daría igual", y no olvida tampoco su primera llamada con la 'Roja'. "Tendría unos 17 años y lloré bastante. Es un momento muy bonito y que te llamen después de todo el tiempo que llevaba jugando es algo que te llena de orgullo. Será un momento que no olvidaré y el comienzo de algo muy bonito y muy grande", aseguró.

Hermoso agradece que mucha gente la sitúe entre las mejores jugadoras de España porque "quiere decir que haces las cosas bien". "He entrenado muchísimo para llegar donde estoy ahora, he hecho muchos esfuerzos y se agradece que la gente vea ese trabajo. Yo seguiré dando mucho de mí para seguir así durante muchos años", expresó.

Además, gracias a sus 23 goles en la Primera Iberdrola está entre las mejores goleadoras europeas. "Es algo que gusta porque tu nombre sigue ahí arriba y tu trabajo sigue dando sus frutos. Te enorgullece, pero no me obsesiona porque cuando te pones un objetivo muy claro se puede trabajar y yo disfruto de cada momento. Además, los premios individuales sin títulos no sirven de mucho", remarcó.

En este sentido, recordó que ella no era una delantera de "marcar muchos goles" en sus inicios, pero cuando fichó por primera vez por el FC Barcelona empezó a hacerlo. "La clave es estar rodeada de gente muy buena, que crean muchas ocasiones de gol y tú sólo debes estar en el lugar preciso. No soy una '9' común, tengo mucha movilidad y eso me ha hecho aprender otras capacidades goleadoras que no tenía", indicó.

Hermoso señaló a Mariona Caldentey, Alexia Putellas, Lola Gallardo, Ona Batlle y Teresa Abelleira, "que tiene una proyección espectacular", como sus cinco jugadoras españolas favoritas, y se mostró "muy contenta" de estar en el FC Barcelona. "Ahora mismo es el sitio en donde quiero estar. Tengo un 'equipazo' y espero que siga mucho tiempo. Esperemos retomar la liga, ganar otro título y que todas las cosas bonitas que puedan llegar sean vistiendo de azulgrana", confesó.