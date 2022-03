Joan Laporta: "No puedo hablar de jugadores porque si no el precio sube"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este lunes que no va a hablar del interés sobre ningún posible fichaje como podría ser el del delantero noruego Erling Haaland porque lo encarecería y celebró que Xavi Hernández esté "respondiendo con creces", sin descartar el poder pelear por la Liga, lo que pasa por "ganar" el Clásico del Santiago Bernabéu del 20 de marzo.

"No puedo hablar de jugadores porque si no el precio sube y le hago un flaco favor al club. Mateu (Alemany) está trabajando bien con Jordi (Cruyff) y saben lo que quiere Xavi. Tenemos previsto reforzar todas las líneas del primer equipo y a raíz de las decisiones económicas que tomemos vendrán las deportivas", admitió Laporta en una entrevista a 'Barça TV'.

El dirigente recalcó que "los jugadores de gran calidad quieren venir al Barça y esa premisa es importantísima". "No voy descubrir yo a los grandes jugadores. Alguna operación que hagamos puede ser la historia del verano, pero la idea es tenerlo todo arreglado antes de irnos de gira", expresó, asegurando que "la plantilla tiene que estar equilibrada".

Acometer estos fichajes "dependerá de las decisiones" que tomen "estos dos meses". "Si podemos ejecutar las operaciones que hemos trabajado todo el año, entonces podremos, y diría que es obligatorio que tomemos estas decisiones. Hay que cumplir el Plan Estratégico y eso nos conducirá a llegar a los objetivos del Plan Económico y poder afrontar operaciones importantes", detalló.

Laporta celebró que Xavi Hernández esté "respondiendo con creces". "Conoce y quiere al club, tiene personalidad para no dejarse influenciar, tiene claro como trabajar y es un enfermo del fútbol. Estoy muy satisfecho y convencido de que es un técnico para muchos años y que nos dará muchas alegrías", se sinceró.

"Sí estoy disfrutando ahora con este Barça, que juega con el sistema que nos ha convertido en referencia en el fútbol. No estamos al máximo nivel y Xavi es consciente de que hay que subirlo, y por eso estamos

trabajando para mejorar este equipo", añadió.

Laporta hizo repaso de su primer año en el puesto, unos doce meses en el que se han hecho "muchas cosas" y con unos "aspectos apasionantes y en otros estresantes y llenos de ansiedad". "Me quedaría con lo que ha hecho Xavi de cambiar la mentalidad del equipo, de los jugadores y para recuperar nuestras esencias futbolísticas. Hasta ahora hemos conseguido que los culés vuelvan a tener esperanza", apuntó.

El mandatario dejó claro que están "construyendo un nueva etapa" que espera que sea "esplendorosa", apoyada en "gente de la casa, con presente y mejor futuro". "La misión es hacer un equipo que dure muchos niños y gane muchos títulos", aseveró.

En este sentido, es optimista en cuanto a las renovaciones de Gavi y Araujo, advirtiendo que en estos temas "el jugador tiene mucho que decir" y que buscan que el que se quede "valore el Barça", mientras que también "hay opciones" de que se queden Dani Alves y Adama Traoré.

CON LA CONCIENCIA TRANQUILA POR MESSI Y KOEMAN

Sobre los objetivos, dio valor a la Liga Europa donde "hay equipos complicados" y reiteró que LaLiga Santander le ilusiona "mucho", aunque tenía esperanzas de que estarían "más cerca" del Real Madrid tras esta jornada. "Albergo esperanzas de conseguir buenos resultados y ganarla. Si queremos aspirar a ganar la Liga tenemos que ganar en el Bernabéu el 20 de marzo", remarcó.

Por otro lado, no escondió que "la decisión más triste" de su mandato fue el adiós de Leo Messi. "No la habría querido tomar nunca, pero no estoy arrepentido porque la institución está por encima de todo, incluso del mejor jugador de la historia porque la situación era la que era. Había una realidad y chocamos con ella y parece que después no había nada, pero los que amamos al Barça sabemos que la historia del club continúa", explicó.

Sobre Ronald Koeman, el presidente del FC Barcelona afirmó que tenía "dudas" de mantenerle y se las hizo "saber". "Él quería continuar y nosotros, por el contexto deportivo y económico y por el respeto a su figura le dimos una oportunidad, pero el tiempo a veces te coloca en tu sitio y te hace ver cosas que antes no veías", puntualizó.

"Llegué un momento en el que vi que la cosa no iba bien y tuvo que tomar otra dolorosa decisión, pero tengo la conciencia tranquila de haberlas tomado respetando las personas y poniendo por delante al club. La de Ronald sí la habría tomado antes, pero no podemos guiarnos por intuiciones y creo que fue buena porque hemos mejorado. Siempre le recordaré por el gol de Wembley que nos dio la primera Copa de Europa y por ser un entrenador que tuvo el coraje y el mérito de poner gente joven", agregó. "Si está dolido espero que se le pase", zanjó ante las críticas del neerlandés sobre su despido.

Laporta también manifestó sobre Mateu Alemany y Jordi Cruyff que buscan tener "personas con experiencia contrastada y talento no sólo en el campo sino también en los despachos", señalando del primero que es un "buen negociador y conoce el fútbol". "No han hecho milagros, pero sí grandes operaciones que han ayudado al cambio de mentalidad que ha hecho Xavi", dijo.