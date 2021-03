Joao Félix: "No quiero ser un jugador al que le faltó algo para llegar al top"

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero portugués del Atlético de Madrid, Joao Félix, ha reconocido que no sabe si está atravesando "una fase no tan buena", pero se ha mostrado "seguro" de que va a mejorar porque no quiere convertirse en "un jugador al que le faltó algo para llegar al top".

"Estoy feliz aquí, mi familia está bien y yo también. Estoy bien en el club y como todos los jugadores hay fases no tan buenas, todos pasan eso y no sé si yo estoy pasando una o no, pero seguro que la voy a pasar", explicó Joao Félix ante la prensa.

El jugador se mostró de acuerdo con su entrenador, Diego Pablo Simeone, y afirmó que "sin voluntad el talento no llega". "Hay muchos ejemplos de jugadores que tienen mucho talento y les faltó algo para llegar al 'top'. Yo no quiero ser uno más, por eso intento poner mi calidad y también mi voluntad", dijo.

"Mi relación con el 'Cholo' es muy buena. Me intenta ayudar siempre, como es normal, y estamos aquí para ayudarnos unos a otros", aclaró respecto al entrenador, quien confirmó que el luso será titular este miércoles ante el Chelsea.

En cuanto a su despliegue sobre el campo, reconoció que su trabajo también debe pasar por la defensa. "Cuando estaba en el Benfica también tenía que defender, igual que en la selección, y es lo que tengo que hacer", resumió.

Por último, Félix explicó la celebración de su tanto ante el Villarreal en la que mandó a callar poniendo un dedo sobre su boca. "Ya dije el día del partido que era para Lodi. A vosotros os gusta mucho hablar de cosas que no sabéis y por eso creó problema. Antes del partido Lodi me dijo que no le hacía un gol a nadie y por eso le hice el gesto cuando marqué", zanjó.