Johnny Cardoso sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo

Johnny Cardoso - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Atlético de Madrid Johnny Cardoso será baja al menos para el partido de LaLiga EA Sports del fin de semana contra el Deportivo de A Coruña después de una lesión muscular confirmada este jueves y que sufrió el martes en Champions.

"El centrocampista acabó el encuentro de Liga de Campeones ante el Stuttgart con molestias y los servicios médicos le han realizado pruebas que confirman la lesión", apunta el parte médico del conjunto rojiblanco, que informa de "una lesión muscular de bajo grado en el muslo".

"El '5' rojiblanco realizará tanto sesiones de fisioterapia como trabajo de readaptación en el gimnasio y la evolución de su lesión determinará su regreso a la competición", añade.

El Atlético juega su próximo partido contra el Deportivo este sábado en la jornada 10 de Liga en el Riyadh Air Metropolitano, y su siguiente partido será también en la competición doméstica, el siguiente sábado a domicilio contra el Levante.