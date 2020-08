De Jong: "Me da igual quién es favorito, tenemos confianza"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista neerlandés del FC Barcelona Frenkie de Jong destacó la "confianza" que hay en el equipo culé de cara al desenlace de la Liga de Campeones en Lisboa, donde se medirán el viernes ante un Bayern de Múnich que llega como favorito.

"Me da igual quién es favorito. El Bayern es un gran equipo pero ya veremos qué pasa. Después del partido veremos quién es mejor", dijo este miércoles en una entrevista con beIn USA, para tratar el cruce de cuartos de final ante un Bayern que no ha perdido un partido en 2020.

El 7-1 que le endosó al Chelsea en octavos o el nivel de juego demostrado los últimos meses, a pesar del parón por el confinamiento, ponen al Bayern por encima del Barça en las apuestas. "Somos uno de los favoritos porque el Barça siempre lo es. Pero hay varios equipos que pueden ganar la Champions", afirmó.

"El equipo tiene mucha confianza de cara a Lisboa, somos uno de los mejores equipos del mundo con grandes jugadores. Tenemos energías muy positivas y estamos muy bien como equipo", añadió, antes de valorar la victoria sobre el Nápoles en la ronda anterior.

"Fue un buen partido, hicimos un buen encuentro como equipo y ganamos ante un rival complicado. Conseguimos un buen resultado en la primera parte y eso hizo que estuviéramos más tranquilos en la segunda", apuntó.

De Jong fue de lo mejor contra los italianos, en su regreso tras lesión, y apunta a seguir en el centro del campo contra el Bayern. "Tenemos un gran equipo y en el centro del campo tenemos muchos buenos jugadores. No tengo ningún problema en jugar con cualquiera de ellos. Sergio Busquets me ha ayudado mucho, sobre todo al principio. No sólo hablando de fútbol, también sobre la vida, contándome cosas del club. Tengo muy buena relación con todos los compañeros", explicó.

"Riqui lo ha hecho muy bien esta temporada, tiene un gran talento y habilidad, es un gran jugador y formado en la Masía", añadió, hablando ya de un futuro compañero también en esa posición como Pjanic, fichado de la Juventus. "Pjanic es un gran jugador y con mucha calidad con el balón. Jugué la temporada pasada contra él. Hará al equipo más fuerte", confesó.

"Ha sido una temporada difícil. Es importante hacer autocrítica para mejorar como equipo. Hemos cambiado de entrenador, han pasado muchas cosas. Pero intentaremos hacer un gran final de curso ganando la Champions", terminó.