Jordi Alba: "Hacía tiempo que no veía un grupo así"

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Jordi Alba ha asegurado que la selección ha jugado "de tú a tú" a Italia en las semifinales de la Eurocopa, en las que ha caído eliminada, y ha destacado la unión entre los jugadores, reconociendo que hacía tiempos que no veía "un grupo así", "diferente" a todos los anteriores.

"Estamos jodidos. Es un golpe duro, creo que merecíamos un poco más. Estoy orgulloso de todos los compañeros y del staff. Hemos formado un grupo magnífico. Estoy jodido, pero así es el fútbol. Hoy toca perder, pero es para estar orgullosos del trabajo que hemos hecho", señaló en declaraciones a los medios tras el encuentro.

"Nos han tenido que echar en penaltis. La gente está orgullosa de esta España. Nos hemos dejado todo, hemos trabajado muchísimo, hemos pasado por muchísimas dificultades, pero ahí hemos estado. Creo que el equipo ha hecho un grandísima Eurocopa, y aun queda. Estoy convencido de que va a ir a más", apuntó. "Hemos jugado de tú a tú contra una de las mejores selecciones de Italia que recuerdo, y de Europa. Creo que hemos merecido algo más. Ha sido un partido muy igualado", añadió.

Además, el lateral del FC Barcelona dio las gracias a "las familias y a la afición" por su apoyo durante el torneo continental. "Damos las gracias a todos los que han creído en nosotros en momentos complicados y de dudas. Dentro del vestuario no teníamos ninguna duda, pero cuando no llegan los resultados es normal que se generen ese tipo de dudas. Es para estar orgullosos el trabajo que hemos hecho", subrayó.

En otro orden de cosas, destacó la unión de 'la Roja'. "Llevo nueve o diez años aquí en la selección y hacía tiempo que no veía un grupo así. Jode perder, pero más jode por la ilusión con la que veía a todos los jugadores. He estado en vestuarios magníficos, pero lo que se respira aquí es diferente", expresó.

"Con la gente joven, jugadores que nunca había jugado una competición de este nivel, y la gente experimentada, esta ha sido la selección que ha tenido las ideas más claras. Italia es de las grandes selecciones de Europa ahora mismo y era un partido difícil, pero hemos hecho un buen partido, para estar orgullosos", prosiguió. "En el Mundial se verá, seguro que vienen selecciones más importantes como Argentina, Brasil... Pero ahí estaremos, intentando disfrutar y hacer un buen papel", continuó.

Por último, Alba mostró su deseo de poder seguir acudiendo a la selección. "Pasan los años y esto se va acabando, la oportunidad se escapa, pero creo que hay selección y hay futuro con un staff técnico espectacular que seguro que nos va a dar muchas alegrías. Ojalá que, mientras dé el nivel, pueda seguir aquí", confesó.

"Ojalá que pueda llegar a Catar, luego ya veremos. Me veo bien físicamente, mentalmente me veo mucho mejor que otros años. El míster ya me conoce y sé lo que quiere en cada momento. Cuando el míster decida que no doy el nivel, no vendré más, pero mientras tanto, creo que puedo dar mucho más a la selección", concluyó.