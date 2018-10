José Castro: "Esperamos al Sevilla de las grandes citas"

Publicado 12/03/2018 12:08:28 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sevilla, José Castro, dejó claro que espera ver al equipo "de las grandes citas" cuando se midan este martes al Manchester United por un puesto en los cuartos de final de la Liga de Campeones tras el 0-0 de la ida en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Esperamos al Sevilla de las grandes citas, un grande de Europa en los últimos años. Seguro que vamos a jugar bien porque el equipo sabe lo importante que es este partido y por la implicación de todos desde que llegó Montella", señaló Castro este lunes en declaraciones a los medios recogidas por la web del club antes de partir hacia Manchester.

El dirigente reconoció que están "ilusionados" de cara a "intentar una hombrada en un estadio mítico y ante un gran rival". "Sólo podemos estar ilusionados para conseguir algo importante, que es estar en los cuartos de final de la Copa de Europa 60 años después", advirtió.

Castro sabe que "todas las eliminatorias son complicadas a estas alturas porque todos los rivales te multiplican en presupuesto varias veces". "Somos conscientes de que tenemos esa opción de hacer historia y hay que intentar acertar, que es lo que nos hace falta. La línea de juego está siendo muy buena y nos está faltando colmillo y tener acierto de cara a la portería", añadió, lamentando que les esté "lastrando la falta de gol".

"Pero el equipo está haciendo buenos partidos, tiene llegada y el gol acabará llegando porque siempre lo hace cuando se juega como ante el Valencia. Debimos ganar, pero ellos fueron más listos o tuvieron más acierto", aseguró el presidente del Sevilla, que aparcó la derrota del sábado para "seguir haciendo historia en Old Trafford ante un equipo importante". "El Sevilla no lo es menos, así que por qué no traernos la eliminatoria", sentenció.

El mandatario andaluz recalcó los problemas en el lateral derecho ante los 'red devils' por la lesión de Jesús Navas, la prohibición de jugar de Miguel Layún por haberlo hecho ya con el Oporto y por la baja de un Corchia que "parece que está tardando más de lo esperado" en recuperarse, dejando en la "profesionalidad" de Vincenzo Montella el poner "el más adecuado".

Finalmente, no descartó a su equipo de la pelea por estar en la próxima 'Champions', objetivo ahora a once puntos tras la derrota ante el Valencia, porque "imposible no hay nada". "Estamos más lejos, pero el equipo seguirá hasta el último partido", comentó.

"Pasar y llegar a cuartos sería un plus para lo que queda de Liga y porque es algo que no tenemos continuamente al alcance. Aún así hay que ser autocríticos porque en la Liga no estamos haciendo lo que pensábamos tras el desembolso realizado. Han ocurrido muchas cosas y no estamos donde mereceríamos por plantilla y calidad", admitió Castro.