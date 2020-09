José Castro: "Los jugadores están por conseguir otro título"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Sevilla FC, José Castro, aseguró que los jugadores del conjunto andaluz "están por conseguir otro título" en la final de la Supercopa de Europa que disputarán este jueves frente al Bayern Múnich (21.00 horas), en el estadio Puskas Arena de Budapest.

"Sin duda el equipo está enchufado y está muy metido. Los jugadores están por conseguir otro título. No sé qué pasará en el partido, pero seguro que vamos a tener nuestras opciones", indicó el presidente sevillista en declaraciones al programa 'El Larguero' de la Cadena SER.

"El equipo que tenemos es un grupo excelente. Los que llevamos tanto años en el fútbol somos capaces también de tener experiencia y de ver grupos. Puedo asegurar que es difícil encontrar un grupo con más fuerza que el nuestro, con un entrenador que es líder, con gente que quiere triunfar y hacerlo bien", manifestó.

Preguntado por su técnico, Castro sólo tuvo buenas palabras y le señaló como una de las claves del éxito. "Lopetegui es un magnífico entrenador y un magnífico trabajador, no sé cuantas horas puede estar en la Ciudad Deportiva. Tenemos el entrenador ideal y la plantilla es muy buena. El míster sabe leer muy bien los partidos, su desarrollo, y eso nos ha venido muy bien", apuntó.

"Es bueno acostumbrarse a conseguir hitos importantes para nuestro club. Era difícil que este equipo no consiguiese esa Europa League porque se ve desde fuera", agregó Castro, que no quiso hablar sobre el interés de varios clubes por Kounde y Diego Carlos. "Este presidente no hablará ni permitirá que se hable de lo que nos interesa ahora. Estamos cerca de un nuevo título. Somos el único equipo español que mañana luchará por llevar un título al país", espetó.

"YO CREO QUE NO PODEMOS GANAR LA LIGA"

Por otro lado, Castro dijo que deben ser "consecuentes" al ser preguntado si son candidatos al título de Liga. "Yo creo que no podemos ganar la Liga, tenemos que ser realistas. Hay equipos como el Barça o el Real Madrid con esos presupuestos y es muy difícil. Pero si alguno se resbala queremos estar ahí", agregó.

"Por eso es por lo que luchamos en este club, por estar en la élite del fútbol español y en Europa, donde nos hemos merecido un respeto a base de esfuerzo, trabajo y conseguir titulos", finalizó el máximo responsable del club nervionense.