José González: "Un día más tenemos frustración"

Publicado 10/03/2018 23:21:45 CET

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Málaga, José González, lamentó la derrota ante el FC Barcelona (0-2) en La Rosaleda y aseguró que "un día más" tienen "frustración" después de no haber podido sumar -al menos un punto- para seguir creyendo en la salvación en Primera División.

"El partido lo rompe una genialidad de Jordi Alba, que pone un balón impresionante a la cabeza de Suárez y ahí se rompe. Tuvimos esperanza en que se fuese alargando el encuentro, pero nos lo rompen demasiado pronto. Lamentablemente, después nos hemos desordenado un poco y ya estaba lejos la remontada", analizó en declaraciones a beIN Sports.

Sin embargo, el preparador del Málaga recordó que "hay que tener en cuenta la situación". "Además, con la expulsión de Samu ha sido muy difícil. El equipo ha tenido dignidad, pero nos cuesta mucho hacer goles. Al final se nos junta todo", añadió.

"Esto nos penaliza sobre todo porque -si hubiésemos marcado- nos daba la posibilidad de ilusionarnos e incluso de remontar al Barça. Sabíamos que era una opción harto complicada, pero si algo tenemos es ganas de hacer las cosas bien. Sin embargo, sin gol en el fútbol es muy difícil", admitió González.

En relación a la expulsión de Samu García, el técnico andaluz dijo que su jugador se "equivoca". "Lo he visto y no acabo de entender el gesto. El jugador se equivoca, llegada muy tarde y la jugada puede ser expulsión", reconoció.

Por último, en cuanto a la situación del equipo, el técnico explicó que es "muy complicada, no cabe duda". "Tenemos que pensar en el siguiente partido, pero la distancia es cada vez más importante y tenemos la frustración un día más. Venimos no haciendo los deberes durante mucho tiempo y es lógico que la afición esté enfadada con nosotros. Pero vivimos de aciertos y de puntuar y no lo estamos haciendo", finalizó.