Josu Urrutia dejará la presidencia del Athletic a final de año

Actualizado 07/11/2018 13:31:51 CET

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Athletic Club, Josu Urrutia, ha anunciado este miércoles que no se presentará a las próximas elecciones a la presidencia del club, fijadas para el próximo 27 de diciembre, y finalizará su mandato tras "el privilegio" de llevar más de siete años en el cargo.

"La semana pasada comuniqué definitivamente a mi Junta Directiva que no me voy a presentar a las próximas elecciones del Athletic. Elegimos como fecha para convocar elecciones el 27 de diciembre", aseguró en la sala de prensa Jose Iragorri de San Mamés.

El dirigente afirmó que para él ha sido un "privilegio" ser presidente. "No me voy a ir del Athletic, voy a estar en otro rol porque no me he ido nunca. He tenido la suerte y privilegio de jugar muchos años y de presidirlo, pero no me voy. Acepto con naturalidad cuando entro y cuando salgo", reconoció.

"Acaba esta etapa, intento vivirla con naturalidad, también. Es un momento tan bonito como la llegada. Para mí la despedida como jugador no fue triste, sino lo contrario. Son momentos para estar agradecido y satisfecho", reiteró en este sentido.

A modo de valoración global de su mandato, señaló que "errores ha habido muchos". "Pero sigo pensando lo mismo; lo más importante son las orientaciones y creo que no nos hemos equivocado. En el día a día habré tenido bastantes errores, pero en cuanto a cómo quería dirigir el barco creo que no", aportó.

Urrutia fue elegido presidente del Athletic Club, el número 31 y el cuarto exjugador de la entidad en lograr llegar a la presidencia, en julio de 2011 y fue reelegido para alargar su mandato cuatro años más en marzo de 2015, por lo que tenía de margen hasta marzo del próximo año.

"Nos ajustaremos a los procesos estatutarios. No existe fecha ideal, hay que poner los intereses del club por encima. En nuestra gestión nos hemos agarrado a principios como la honestidad, prudencia y responsabilidad para tomar decisiones y en esta también ha sido así", comentó sobre la fecha elegida, a finales de diciembre.

Sobre por qué no anunció en la reciente Asamblea de Compromisarios su decisión, que ya tenía tomada por entonces, el excapitán de los 'Leones' fue claro: "Quise vivir una Asamblea de Compromisarios como las siete anteriores, quería cerrar una etapa. Pude transmitir algo, pero quería vivirla como las otras y comunicar esta decisión después, aunque ya la tenía tomada".

"Mi horizonte estaba en ocho años, podía no haber sido así porque no era definitivo aunque la tenía en la cabeza. He estado valorando si la cabeza y el corazón me decían lo mismo, y me dicen que es el mejor momento para que yo no siga", se sinceró sobre el motivo de no presentarse a una segunda reelección.

Bajo su presidencia, el Athletic Club ha ganado su único título en más de 30 años, la Supercopa de España de 2015, con Ernesto Valverde en el banquillo. Superaron al FC Barcelona gracias al 4-0 de la ida en San Mamés y el empate (1-1) en el Camp Nou. Un título muy celebrado ya que, desde el doblete de Liga y Copa en 1984, el Athletic no ganaba ninguna competición.

También en lo patrimonial será recordada la era de Josu Urrutia, ya que en 2013, en su primer mandato, fue inaugurado el nuevo San Mamés, si bien el proyecto era anterior. Y, en el nuevo feudo, el Athletic volvió a disputar la Liga de Campeones, la máxima competición continental en la temporada 2014-2105, y disputó y perdió la final de la Liga Europa en 2012 frente al Atlético de Madrid, además de dos finales de Copa en 2012 y 2015, ambas perdidas ante el FC Barcelona.

APOYO A BERIZZO

Por otro lado, sobre la actualidad deportiva del primer equipo, decimoséptimo y cerca de la zona de descenso, subrayó que confía en que Eduardo Berizzo reconduzca la situación y, además, quiso tranquilizar al técnico en cuanto a negar que piense en su destitución en lo que le queda de mandato.

"El martes hablé con Berizzo. Llevo poco tiempo con él, me parece que los resultados no cristalizan, pero es un tío capaz con el que no salen las cosas y que espero que salgan en un futuro porque tengo buenas sensaciones respecto a él", apuntó, aunque aclaró que las "garantías absolutas" no las tiene "nadie".