Juanfran Funes: "Jugar en Primera División es ilusionante, pero debemos tener responsabilidad"

Archivo - El entrenador del Málaga CF, Juan Funes, en el partido de playoffs frente a la UD Almería de la temporada 2025-26. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes, reconoció este martes que disputar la Primera División es "ilusionante" porque el equipo viene de estar en Primera Federación y, por eso los niños se han demostrado que pueden tener la confianza plena, además destacó los primeros 20 minutos de los partidos del Atlético de Madrid por ser "durísimos", por lo que advirtió que deben "coger el pulso" a la competición.

"En cuanto a lo personal debo ser muy escueto. Tanto para mí como para ellos, jugar en Primera División es ilusionante porque venimos de estar en Primera Federación a estar en la máxima categoría del fútbol español. También, se debe tener responsabilidad porque sabemos que esto nos va a dar la oportunidad de que vengan cosas muy buenas", expresó Funes sobre la vuelta del Málaga a LaLiga EA Sports ocho años después en rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid.

Por ello, el técnico blanquiazul aseguró que el equipo afrontará el partido con "ilusión" teniendo en cuenta del progreso del club. "He vivido otros ascensos con jugadores que, cuando ascendieron, no habían estado nunca en esa categoría. Por eso, hay que cogerle el pulso a la competición, sobre todo a nivel emocional, que esa es la parte más importante. También es necesario saber que esto es una carrera de fondo porque la Liga no acaba en el Metropolitano", añadió.

"Recuerdo que cuando el proyecto arrancó por primera vez, eran muchos los que decían que con niños no se podía ascender de Primera Federación, y los niños han demostrado que se puede tener confianza plena y han sido capaces de crecer en el tiempo. Así que esto es un aspecto que nos genera la suficiente ilusión para que vivamos esta competición después de tanto tiempo", puntualizó.

El Málaga CF afrontará su regreso a Primera División frente al Atlético de Madrid, un rival que miran "con respeto" por la cantidad de jugadores que disputaron la final del Mundial 2026. "Ellos querrán hablar de la situación que les esté ocupando y nosotros tenemos que entender que somos un recién ascendido y que, si queremos tener visibilidad y hacernos oír, vamos a tener que poner lo mejor de nosotros", continuó.

"Sabemos lo que es el Atlético de Madrid, un equipo con una identidad muy clara con el que nos esperamos 20 primeros minutos durísimos. Es un equipo que los inicios de partido, con el ambiente de su afición, te llega con una presión muy alta y fuerte. También tiene una entrada en área importante porque sus ataques son vertiginosos, con una velocidad terrible y tiene esa capacidad para llegar al área muy rápido", describió el juego del conjunto colchonero.

Por este motivo, Funes aseguró que "no va a ser fácil" aguantar esos primeros 20 minutos, pero tener en ese tramo la "personalidad suficiente para no desfallecer" puede ser una de las "claves del partido".

Respecto a las ausencias de Carlos Dotor y Aaron Ochoa, el técnico admitió que no es una situación novedosa, ya que en el curso pasado el equipo sufrió "muchas bajas". "Tenemos que valorar a los futbolistas que van a jugar. Hay una bonita oportunidad para muchos y estamos convencidos de que la van a aprovechar y ahí tenemos que focalizar nuestra energía", expresó.

"Con respecto a lo Dotor, el jugador lleva haciendo entrenamientos parciales varios días y seguramente vaya a viajar, aunque ya veremos si está la posibilidad de que pueda jugar algunos minutos", se pronunció. "Sé que la gente tiene una gran inquietud por conocer todo en profundidad, pero tenemos que tener tranquilidad. Hay diferentes caminos de hacer las cosas y tenemos que asegurarnos de que vayamos a elegir el mejor camino para él y para el Málaga", zanjó sobre Ochoa.