Atlético de Madrid - Deportivo A Coruña - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Julián Álvarez se gana el perdón del Metropolitano

El argentino firmó el sufrido 1-0 contra el Deportivo que permite a los de Simeone seguir el ritmo alto en Liga

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid venció (1-0) al RC Deportivo de A Coruña este sábado gracias al primer tanto de la temporada para Julián Álvarez en el Riyadh Air Metropolitano, para seguir el ritmo alto en LaLiga EA Sports y aprovechar el duelo directo del Clásico.

Los de Diego Pablo Simeone superaron por la mínima a un recién ascendido que cuajó un gran primer tiempo, con la ocasión más clara y un serio entramado defensivo, y que pudo empatarlo sobre la bocina. Nada más empezar el segundo tiempo, la 'Araña' aprovechó un gran pase de Alejandro Grimaldo para hacer el gol que pone al Atleti a dos puntos del líder Barça con un partido más.

El cuadro madrileño, obligado a ganar por lo que pueda pasar este domingo entre los catalanes y el Real Madrid en la décima jornada del campeonato doméstico, estuvo falto de ritmo en un primer tiempo donde Lorenzo Amatucci tuvo el 0-1 para los de Antonio Hidalgo, a medio metro de Jan Oblak, con un balón que se coló entre las piernas del esloveno y que repelió el arquero con el pie izquierdo.

Entre Álex Baena, Pablo Barrios y Julián pasaba el fútbol de los locales, pero por dentro no hubo manera, con un José María Giménez de vuelta como rival a la que fue su casa. El susto de los gallegos y el desparpajo de Yeremay Hernández hizo replegar incluso a un Atlético sin balón. Kang-in Lee despertó a los del 'Cholo' con un par de disparos en la frontal, pero el técnico argentino tenía clara ya la revolución para el paso por los vestuarios.

El Atlético volvió con más intensidad en la presión, además de Giuliano Simeone y un centro del campo con Marcos Llorente y Morten Hjulmand. Antes de poder comprobar el resultado de las permutas, el cuadro rojiblanco encontró el 1-0 cortando una salida rival, en un pase de Grimaldo, quien había dado el susto por una posible lesión antes del descanso, y el remate de Julián Álvarez.

El argentino, que además de marcar dio mucho juego a los suyos, fue coreado por la gran mayoría de la afición del Metropolitano, perdonado parece ya la 'Araña' por su intento de salir del club este verano. Pese a ponerse por delante, al equipo del 'Cholo' le faltó algo de más control, más allá de la garra de Giuliano, y una sentencia que sí buscó con la entrada de Alexander Sorloth.

Antonio Hidalgo se jugó también sus cartas, avanzó por la banda derecha con Adama Traoré y por la otra con un incansable Yeremay, y rozó el empate. En la última, de Kevin López, se la encontró Oblak sobre la línea de gol ya en el minuto 95. Tres puntos casi de milagro, lo que parece necesita el Dépor para cortar su mala racha, pero que suponen la sexta victoria seguida del Atleti en Liga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - RC DEPORTIVO, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Hancko, Pubill, Grimaldo; Barrios (Giuliano, descanso), Hjulmand (Mendoza, min.81), Kang In (Sorloth, min.67), Baena, Lookman (Le Normand, descanso) y Julián Álvarez.

RC DEPORTIVO DE A CORUÑA: Leo Román; Mella (Traoré, min.58), Alti, Loureiro, Giménez, Quagliata (Asp, min.80); Amatucci (Rodríguez, min.84), Villares (Luismi Cruz, min.58), Soriano, Yeremay y Nsongo (Sánchez, min.80).

--GOL:

1 - 0, min.48, Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano). Amonestó a Pubill (min.26), Sorloth (min.85), Baena (min.86) y Giuliano (min.87) por parte del Atlético. Y a Yeremay (min.75) y Quagliata (min.79) en el Deportivo.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.