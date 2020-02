La justicia ordena el pago de 280 euros a los dos aficionados surcoreanos que no pudieron ver jugar a Cristiano

Publicado 04/02/2020 17:43:32 CET

Cristiano Ronaldo saluda durante un acto en Shanghai con la Juventus - Ye Liangjun/SIPA Asia via ZUMA W / DPA - Archivo

BERLÍN, 4 Feb. (dpa/EP) -

Un tribunal de Corea del Sur ha ordenado a los organizadores del partido entre un equipo de las estrellas de la liga del país y la Juventus el pago de una compensación económica a los dos aficionados que les habían demandado porque no disputó ni un minuto el portugués Cristiano Ronaldo.

El pasado mes de julio verano, la 'Vecchia Signora' jugó un amistoso de pretemporada en la capital Seúl y en el contrato del choque, organizado por la empresa The Fasta Inc, se indicaba que el de Madeira debía jugar al menos 45 minutos. Sin embargo, el exmadridista finalmente no disputó ni un minuto lo que provocó la decepción en muchos de los aficionados que abarrotaron el estadio.

Así, una comunidad 'online' se formó en el portal surcoreano 'Naver' para protestar por la falta de participación de Cristiano y dos de sus miembros contactaron con al abogado Kim Min-ki para presentar una demanda contra los organizadores del partido.

Finalmente, su queja ha tenido éxito y el tribunal ha ordenado a The Fasta el pago compensatorio, a cada uno de los dos aficionados, de 371.000 won, cerca de 280 euros.