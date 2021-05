Kane descarta salir fuera de Inglaterra y confiesa su predilección por De Bruyne

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Tottenham Harry Kane descartó que, en medio de las informaciones sobre su deseo de ser traspasado este verano, su destino pueda estar fuera de la Premier League, y además confesó su predilección por el belga Kevin de Bruyne, centrocampista del Manchester City, uno de los posibles interesados en ficharle.

"Por supuesto, siempre existe la opción de tal vez salir al extranjero algún día, pero no creo que eso realmente me interese en el futuro cercano", subrayó Kane en su intervención el podcast 'The Overlap' del exjugador Gary Neville.

En este sentido, preguntado por el jugador que le ayudaría a meter más goles, lo tuvo claro. "De Bruyne. Cuando le veo jugar, es un jugador especial y algunos de los balones que le veo poner en el City son el sueño de un delantero, si soy sincero", remarcó.

"Es un jugador sobresaliente con el balón, sin balón, presionando, pero para ser honesto, su pase es tan bueno como nunca he visto", añadió el jugador del Tottenham sobre el internacional belga.