Kane se ve listo para "el desafío" de competir por el 'pichichi' de la Premier con Haaland y Núñez

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delantero inglés Harry Kane aseguró este lunes estar listo para "el desafío" que le puede suponer el aterrizaje en la Premier League de jugadores ofensivos de primer nivel como el noruego Erling Haaland y el uruguayo Darwin Núñez, fichados por el Manchester City y el Liverpool, respectivamente.

Kane ha sido el máximo goleador del campeonato doméstico en las temporadas 2015-16, 2016-17 y 2020-21, mientras que en esta recién terminada logró 17 goles que ayudaron a los 'Spurs' a conseguir la clasificación para la Liga de Campeones, aunque seis menos que su compañero Son Heung-min, que compartió el galardón junto al egipcio Mohamed Salah (Liverpool).

"Mira, creo que la batalla por la Bota de Oro de la Premier siempre es dura. La Premier League ha producido algunos de los mejores delanteros de todo el mundo durante varios años y creo que cada temporada siempre ha sido una dura batalla para ganarla y la próxima no séra diferente", apuntó Kane en una conferencia de prensa previa Inglaterra-Hungría de la Liga de Naciones.

El internacional recordó que uno espera que "los mejores delanteros quieran jugar en la Premier League". "Y con estos dos nuevos fichajes, ese será el caso. Creo que me ayuda como jugador a tener una buena competencia, me impulsa a mejorar y mejorar. Espero con ansias el desafío", subrayó.

A Kane le costó arrancar la pasada campaña, marcada por su deseo de dejar el Tottenham y poder recalar en el Manchester City, lo que finalmente no sucedió. En esta próxima, espera algo más de tranquilidad.

"Para empezar, trato de concentrarme en mí mismo. Al entrar en cualquier temporada, tengo cosas y metas que quiero lograr. Trato de no centrarme demasiado en otros jugadores en ese aspecto, no puedo controlar lo que hacen, pero lo que haré es seguir trabajando duro y mejorando y después de este partido tendré un buen descanso, pero luego esperaré lo que será una pretemporada difícil. Y luego me prepararé para la nueva temporada como lo he hecho durante los últimos siete u ocho años", afirmó.